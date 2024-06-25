В Военно-морских силах рассказали, как изменилась логистика россиян в Крыму

Россия фактически возобновила работу Керченской паромной переправы. Ведь это основной логистический инструмент для обеспечения вражеской группировки в Крыму. Также через временно оккупированный полуостров захватчики поставляют ресурсы для ведения боевых действий на Юге Украины.

Поэтому несмотря на все оккупанты были вынуждены возобновить работу паромной переправы. Об этом 24 Каналу сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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"Работа паромной переправы фактически восстановлена. Потому что она остается основным логистическим инструментом для обеспечения как группировки в Крыму, так же через полуостров они поставляют необходимые расходные материалы, например, людей, топливо, боеприпасы для ведения боевых действий на Юге Украины", – объяснил он.

Паром остается основным элементом

Дмитрий Плетенчук отметил, что россияне уменьшили до минимума нагрузку на Крымский мост относительно военной логистики. В частности, бронированной техники. Это враг перебрасывает через паромную переправу.

Что касается железной дороги, которую они там пытаются до конца этого года построить прямым сообщением Ростова-на-Дону до нашего Джанкоя, то этот проект еще не завершен. Поэтому паром остается основным элементом,

– подчеркнул спикер.