Что означает термин "локационная потеря дрона" – объяснение от Воздушных сил

В Воздушных силах объяснили, что стоит за термином "локационная потеря дрона". Это может быть результатом как технических проблем, так и внешнего воздействия.

В последнее время Воздушные силы Украины часто фиксируют случаи, когда вражеские дроны исчезают с радаров, и этот процесс получил термин "локационная потеря". Такие ситуации могут быть следствием нескольких различных причин. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на интервью ЦПД с представителем Воздушных сил ВСУ Ильей Евлашем.

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Что означает понятие "локационно-потерянный дрон"

В частности, дрон может потерять связь из-за плохого качества производства или технических проблем, из-за чего он может просто упасть. Кроме того, локационная потеря может произойти из-за воздействия РЭБ или из-за того, что у дронов просто заканчивается топливо. В таких случаях беспилотники часто приземляются в водоемах или на полях.

Евлаш также отметил, что важно не пытаться самостоятельно уничтожать эти дроны, а лучше сообщить об этом соответствующие службы.

Конечно, если их по 120 – 140 летит, то наше ПВО пытается ликвидировать их основную часть, но все же какая-то часть теряется. Просто – была точка на радаре и исчезла,

– добавил Евлаш.

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