Одна из форм контрнаступления: как Украина в Лондоне борется за деньги на восстановление

Одновременно с контрнаступлением Украина проводит и самое большое событие для привлечения средств на восстановление – Ukraine Recovery Conference с участием более 1000 иностранных чиновников из более чем 60 государств, а также глобальных инвесторов. Фокус – частные инвестиции и поддержка экономики. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

На Востоке и Юге военные борются за нашу жизнь, в Лондоне – боремся за деньги на будущее. Европейцы называют конференцию тоже своеобразной формой контрнаступления.

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В ходе конференции состоится заседание Межведомственной координационной платформы доноров Украины, так называемого "финансового Рамштайна". 50 миллиардов евро грантов и кредитов на следующие 4 года – анонсированная помощь Украине по результатам конференции. США, Великобритания тоже готовят мощный пакет пособий для Украины.

Ожидания намного больше и на годы – миллиарды частных инвестиций и четкие, прозрачные правила для построения бизнеса.

Сейчас Украина ищет 40 миллиардов долларов для финансирования первой части "Зеленого плана Маршалла" для восстановления экономики. Это же десятая часть потребностей, оцененных Всемирным банком по итогам года войны. Понятно, что восстановление Украины затянется минимум на десятилетие после победы, а потребности достигнут до триллиона долларов.

Что будет демонстрировать Украина

В ближайшие годы Украина может стать самой большой платформой восстановления за весь период и рынком №1 в мире для строительных компаний. Однако это возможно исключительно, если будут внедрены европейские стандарты, а правила и открытость для бизнеса наконец-то закрепят реформами.

Украинские чиновники будут демонстрировать в Лондоне возможности для инвесторов и будут говорить о потребностях быстрого восстановления.

Быстрое восстановление началось и нуждается в постоянном финансовом ресурсе. В частности, это приоритетно – восстановление объектов критической и социальной инфраструктуры, а также деньги на восстановление жилья. Украина запустила механизм компенсации за поврежденное жилье. Через месяц должны стартовать и компенсации за уничтоженные дома и квартиры, а это – в разы большие финансовые потребности.

Частные инвестиции. Чиновники попытаются повысить внимание инвесторов перспективными направлениями для инвестирования, а также шагом к страхованию бизнеса от военных рисков.

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Горизонтальные связи. На этот уровень сотрудничество с международными партнерами хотят вывести общины. В частности, большие ожидания в этом на систему управления восстановлением DREAM, которая будет содержать "витрину проектов" для международных партнеров, а также позволит видеть все о каждом проекте восстановления. Презентация публичного модуля DREAM – одно из событий Лондонской конференции.

Преимущество Украины – в цифровом развитии и диджитал-инструментах. Поэтому презентованная цифровая платформа станет не только прозрачностью восстановления, но и должна соединить украинский бизнес с международными компаниями и стимулировать сотрудничество.

Международные ожидания от конференции

URC в Лондоне должна стать не очередной "конференцией по сбору средств", а четким обязательством по реформам и шагам к европейским условиям ведения бизнеса.

Вместе с тем, международные партнеры с частными инвестициями ориентированы не на слайды со стратегиями, не на планы восстановления по 24 тома, а на конкретику.

Если в прошлом году речь шла о Fast Recovery и "как пережить зиму", то в этот раз – долгосрочное планирование и активизация работы недавно созданных институтов, в том числе Межведомственной платформы координации доноров.

Ожидается, что именно Лондонская конференция внесет ясность в недавно созданную G7 Координационную платформу – от статуса руководителя до совещательных органов. Кроме того, по убеждению GMF, важно создать Консультативный совет платформы – из представителей аналитических центров, топовых общественных организаций и экспертов. Ведь украинское гражданское общество уже не раз демонстрировало, что является очагом восстановления и партнером в реализации прозрачности.

Межведомственная координационная донорская платформа G7 должна взять на себя ответственность и формировать приоритеты последующих лет для антикоррупционных реформ. Послы G7 уже сделали первый шаг и назвали 3 первоочередные рекомендации, которые Украина должна выполнить до 30 сентября:

вернуть декларирование и публичный доступ к декларациям;

повысить способность САП и НАБУ как ключевых антикоррупционных институтов;

ввести прозрачный отбор судей Конституционного суда.

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Ожидания бизнеса

В свою очередь международные инвесторы рассчитывают на три важных шага:

страхование от военных рисков; независимую судебную систему и антикоррупционные предохранители; условия для конкурентного рынка.

Не секрет, что Украина собственными силами не создаст многомиллионный валютный фонд для страхования частных инвестиций. Однако имеет большие ожидания от MIGA (Многостороннее агентство Всемирного банка по гарантированию инвестиций), а также, как отмечают GMF, Инвестиционный трастовый фонд для Украины, который будет работать по принципу "pay as you play" и будет открыт только для инвесторов из стран, которые помогают Украине. В наблюдательном совете такого фонда должны быть представители доноров.

Судебная реформа и борьба с коррупцией – часто употребляемые международниками слова на сайд-ивентах накануне конференции.

Именно с судебной реформой, где Украина отстает на многие годы, и связывают последствия коррупции. Независимая судебная система может стать главным шагом по устранению препятствий для иностранных инвесторов.

Международники открыто говорят о коррупции и опасаются, чтобы она не выросла во время восстановления. Для снижения рисков ожидают четкие шаги от украинских чиновников и европейских условий для конкурентного рынка.

Тремя первыми антикоррупционными действиями, которые помогут повысить прозрачность, должны быть:

возобновление декларирования и публичного доступа к декларациям; возобновление отчетности политических партий; публичные закупки с максимальной прозрачностью.

Базовые вещи, такие как верховенство права, независимость судебной системы, нулевая толерантность к коррупции и прозрачность и являются решающими для международных партнеров.

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Год между конференциями в Лугано и Лондоне продемонстрировал, что коррупция в Украине все же, несмотря на войну, а антикоррупционные увольнения случаются как следствие громких скандалов. Вместе с тем, антикоррупционные усилия со стороны власти есть, однако их нужно масштабировать и усилить.

Поэтому одним из результатов конференции по восстановлению в Лондоне должен стать курс на прозрачность восстановления и усиление борьбы с коррупцией.

Ведь rollbacks of reforms, особенно в антикоре, не может быть даже из-за войны. Поэтому мы, как очевидцы восстановления, должны одновременно оказывать помощь и держать руку на пульсе.