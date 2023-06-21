На Сході та Півдні військові борються за наше життя, у Лондоні – виборюємо гроші на майбутнє. Європейці називають конференцію теж своєрідною формою контрнаступу.

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Під час конференції відбудеться засідання Міжвідомчої координаційної платформи донорів України, так званого "фінансового Рамштайну". 50 мільярдів євро грантів та кредитів на 4 наступні роки – анонсована допомога Україні за результатами конференції. США, Велика Британія теж готують потужний пакет допомоги для України.

Очікування ж набагато більші і на роки – мільярди приватних інвестицій та чіткі, прозорі правила для побудови бізнесу.

Наразі ж Україна шукає 40 мільярдів доларів для фінансування першої частини "Зеленого плану Маршалла" для відновлення економіки. Це ж десята частина від потреб, оцінених Світовим банком за наслідком року війни. Уже зрозуміло, що відбудова України затягнеться мінімум на десятиріччя після перемоги, а потреби сягнуть до трильйона доларів.

Що демонструватиме Україна

У найближчі роки Україна може стати найбільшою платформою відбудови за весь період та ринком №1 у світі для будівельних компаній. Проте це можливо виключно, якщо будуть впроваджені європейські стандарти, а правила та відкритість для бізнесу врешті закріплять реформами.

Українські урядовці демонструватимуть у Лондоні можливості для інвесторів і говоритимуть про потреби на швидке відновлення.

Швидке відновлення розпочалося вже і потребує постійного фінансового ресурсу. Зокрема, це пріоритетно – відбудова об'єктів критичної та соціальної інфраструктури, а також гроші на відбудову житла. Україна запустила механізм компенсацій за пошкоджене житло. За місяць мають стартувати і компенсації за знищені будинки та квартири, а це – в рази більші фінансові потреби.

Приватні інвестиції. Урядовці спробують підвищити увагу інвесторів перспективними напрямами для інвестування, а також кроком до страхування бізнесу від воєнних ризиків.

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Горизонтальні зв'язки. На цей рівень співпраці з міжнародними партнерами хочуть вивести громади. Зокрема, великі очікування в цьому на систему управління відбудовою DREAM, яка міститиме "вітрину проєктів" для міжнародних партнерів, а також дозволить бачити все про кожен проєкт відбудови. Презентація публічного модуля DREAM – одна із подій Лондонської конференції.

Перевага України – в цифровому розвитку та діджитал-інструментах. Тому презентована цифрова платформа стане не тільки до прозорості відбудови, а й має з'єднати український бізнес з міжнародними компаніями та стимулювати співпрацю.

Міжнародні очікування від конференції

URC в Лондоні має стати не черговою "конференцією зі збору коштів", а чітким зобов'язанням щодо реформ та кроками до європейських умов ведення бізнесу.

Разом із тим міжнародні партнери з приватними інвестиціями зорієнтовані не на слайди зі стратегіями, не на плани відбудови по 24 томи, а на конкретику.

Якщо минулого року йшлося про Fast Recovery та "як пережити зиму", то цього разу – довгострокове планування та активізація роботи нещодавно створених інституцій, зокрема, і Міжвідомчої платформи координації донорів.

Очікується, що саме Лондонська конференція внесе ясність у нещодавно створену G7 Координаційну платформу – від статусу, керівника до дорадчих органів. Крім того, на переконання GMF, важливо створити Консультативну раду платформи – із представників аналітичних центрів, топових громадських організацій та експертів. Адже українське громадянське суспільство вже не раз демонструвало, що є вочдогом відбудови та партнером у реалізації прозорості.

Міжвідомча координаційна донорська платформа G7 має взяти на себе відповідальність і формувати пріоритети наступних років для антикорупційних реформ. Посли G7 вже зробили перший крок і назвали 3 першочергові рекомендації, які Україна має виконати до 30 вересня:

повернути декларування та публічний доступ до декларацій;

підвищити спроможність САП та НАБУ як ключових антикорупційних інституцій;

запровадити прозорий відбір суддів Конституційного Суду.

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Очікування бізнесу

Своєю чергою міжнародні інвестори розраховують на три важливі кроки:

страхування від воєнних ризиків; незалежну судову систему та антикорупційні запобіжники; умови для конкурентного ринку.

Не секрет, що Україна власними силами не створить багатомільйонного валютного фонду для страхування приватних інвестицій. Однак має великі очікування на MIGA (Багатостороннє агентство Світового банку з гарантування інвестицій), а також, як зазначають GMF, на Інвестиційний трастовий фонд для України, який працюватиме за принципом "pay as you play" та буде відкритим лише для інвесторів з країн, які допомагають Україні. У наглядовій раді такого фонду мають бути представники донорів.

Судова реформа та боротьба з корупцією – часто вживані міжнародниками слова на сайд-івентах напередодні конференції.

Саме з судовою реформою, де Україна відстає на багато років, і пов'язують наслідки корупції. Незалежна судова система може стати головним кроком з усунення перешкод для іноземних інвесторів.

Міжнародники відкрито говорять про корупцію та побоюються, аби вона не виросла під час відбудови. Для зниження ризиків очікують чітких кроків від українських урядовців та європейських умов для конкурентного ринку.

Трьома першими антикорупційними діями, які допоможуть підвищити прозорість, мають бути:

відновлення декларування та публічного доступу до декларацій; відновлення звітності політичних партій; публічні закупівлі з максимальною прозорістю.

Базові речі, як-от верховенство права, незалежність судової системи, нульова толерантність до корупції та прозорість і є вирішальними для міжнародних партнерів.

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Рік між конференціями в Лугано та Лондоні продемонстрував, що корупція в Україні все ж є, попри війну, а антикорупційні звільнення трапляються як наслідок гучних скандалів. Разом із тим антикорупційні зусилля з боку влади є, проте їх потрібно масштабувати і посилити.

Тому одним із результатів конференції з відновлення в Лондоні має стати курс на прозорість відбудови та посилення боротьби з корупцією.

Адже rollbacks of reforms, особливо в антикорі, не може бути навіть через війну. Тому ми, як вочдоги відбудови, маємо бути водночас надавати допомогу та тримати руку на пульсі.