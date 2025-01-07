DeepState заявил об оккупации Лозовой: что говорят в ОСУВ "Хортица"

В ночь на 7 января в DeepState сообщили об оккупации Лозовой на Купянском направлении. В ОСУВ "Хортица" прокомментировали ситуацию в населенном пункте.

По данным представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, пока нет информации о оккупации россиянами Лозовой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спикера в эфире телемарафона.

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Какая ситуация в Лозовой

Трегубов говорит, что пока ему трудно сказать, как возникла информация об оккупации Лозовой.

Информация с мест противоположная. Нет даже информации о каких-то серьезных боестолкновениях там по состоянию на сейчас по крайней мере,

– говорит представитель ОСУВ "Хортица".

Он добавляет, что российские войска пытаются продвигаться малыми группами через реку Оскол и накапливать свои силы, ежедневно там происходит несколько атак. В то же время Тригубов отмечает, что это пока не самое главное направление из всех в зоне ответственности ОСУВ "Хортица".

Напомним, что 7 января в DeepState сообщили об оккупации Лозовой на Харьковщине. Там также заявили, что российской армии якобы удалось захватить села Шевченко и Ивановку в Донецкой области.