Лубинец отреагировал на расстрел украинских пленных возле Крынков

Оккупанты в очередной раз совершили военное преступление. Они убили безоружных защитников. Омбудсмен прокомментировал этот инцидент.

"Соцсети всколыхнуло еще одно видео циничной расправы над пленными украинскими военнослужащими.

Когда именно и где было совершено преступление, пока неизвестно. По предварительной информации, произошло это возле села Крынки Херсонской области. На видео видно, что трое безоружных украинских воинов лежат в канаве, а российские оккупанты умышленно их расстреливают.

Убийство военнопленных является дерзким нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением. Такие случаи, к сожалению, не единичны и являются системной практикой коварного врага.

В отношении очередного нарушения РФ норм международного гуманитарного права немедленно обратился с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы организации задокументировали этот факт. Это должно стать доказательной базой для трибунала над преступниками.

Мировое сообщество должно дать России четкий сигнал – следы военных преступлений не удастся скрыть. Военные преступления не имеют срока давности. И на скамье подсудимых окажутся те, кто их совершил, и те, кто отдавал преступные приказы», – говорится в сообщении омбудсмена.