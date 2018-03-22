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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Луценко рассказал, откуда планировалось расстрелять центр Киева

253 Читати новину українською
Луценко рассказал, откуда планировалось расстрелять центр Киева
Луценко рассказал, откуда планировалось расстрелять центр Киева / bykvu.com

С трибуны парламента, представляя представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Надежды Савченко, Юрий Луценко заявил, что расстрелять центр города нардеп Надежда Савченко и Владимир Рубан планировали с Труханового острова или с баржи на Днепре.

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"На сегодняшний день достоверно установлено, из показаний свидетелей, что злоумышленники планировали установить гранатометы или на Трухановом острове или на баржи на Днепре и обстрелять центр города. Как вы понимаете, не прицельно. Кто при этом пострадал бы больше? Депутаты или простые украинцы, которые там находятся, живут, работают? Ответ очевиден".

Луценко добавил, что такие действия можно трактовать как теракт.

"Это был теракт, направленный на свержение украинского государства. И за это должна наступить ответственность", – отметил Луценко.

15 марта генпрокурор заявил, что Савченко лично планировала теракт в стенах парламента. Следовательно, ГПУ внесла в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко, а парламент исключил ее из состава комитета по вопросам нацбезопасности. Сама Надежда Савченко сказала, что знала, что ее "ведут" и начала "создавать сюрреализм".

Теги: Надежда Савченко Новости политики Новости Украины Владимир Рубан ГПУ Юрий Луценко Новости Киева
Источник: 24 Канал
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