Более эффективная модель: генерал армии предположил, как лучше уничтожать вражеские самолеты
Иностранные партнеры, которые оказывают военную помощь для Украины, не разрешают ВСУ бить по территории России оружием от Запада. Однако у нас есть свои возможности наносить удары по военным объектам оккупантов, в частности, по вражеским аэродромам.
Такое мнение 24 Каналу озвучил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, очень важно бить по российским объектам, которые создают угрозы для украинцев.
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Эффективнее уничтожение самолетов
Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина будет производить собственные ракеты с дальностью более тысячи километров. ВСУ могут применять их, считает Николай Маломуж.
Также это могут быть старые ракеты С-200, которые запускались по самолетам или по ракетам. Если их переделать, то можно бить ими и по наземным объектам, в частности, аэродромам врага.
Очень важны удары по самолетам, системам управления на аэродроме, пусковым установкам. Это гораздо более эффективная модель, чем сбивать их в воздухе. Уничтожив или повредив самолет, систему навигации в самолете, систему управления на аэродроме – это нейтрализация агрессивных ударов конкретным самолетом или группой самолетов,
– объяснил он.
Маломуж об уничтожении вражеских самолетов: смотрите видео
Атака на российскую авиабазу "Сольцы": главное
- 19 августа около 10:00 по местному времени неизвестные беспилотники атаковали военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области. На аэродроме размещались бомбардировщики Ту-22м3, которые наносят ракетные удары по Украине.
- Минобороны России официально подтвердило повреждение одного самолета Ту-22м3, который является носителем ракет Х-22. Оккупанты заявили, что что там начался пожар, и традиционно обвинили в атаке Украину, что якобы сбили "украинский беспилотник" из стрелкового оружия.
- На фото и видео можно заметить огромный столб черного дыма, который виден на многие километры. Украинские мониторинговые каналы сообщают, что на авиабазе в месте стоянки самолетов был пожар. Оккупанты дислоцируют несколько бортов Ту-22м3 из "Сольцы" на авиабазу "Оленья" на Кольском полуострове.