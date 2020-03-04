Лучше вечный Аваков, чем коалиция с Медведчуком, – депутат "Слуги народа" Богуцкая
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая заявила, что альтернативой пребывания на посту главы МВД Арсена Авакова коалиция с партией кума Путина Виктора Медведчука.
Об этом нардеп сообщила на своей фейсбук-странице. Она также отметила, что продолжает доверять президенту Зеленскому и понимает, что от нее голосования зависит, "будет ли так себе, или будет полная хрень".
Важно: Каким будет Кабинет Министров Украины Дениса Шмыгаля: список министров
Арсен Борисович скорее всего вечен. Вчера я была за нового премьера, но против правительства. Памятник. Кто ж его посадит? Нет ничего более постоянного, чем временное. Но лучше он, чем коалиция с Медведчуком,
– считает депутат Богуцкая.
Что известно о новом правительстве Шмыгаля
После отставки Алексея Гончарука Верховная Рада назначила новым премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля. До этого он был вице-премьером в правительстве Гончарука.
Перечень министров:
- вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;
- вице-премьер, министр по реинтеграции оккупированных территорий – Алексей Резинков;
- вице-премьер, министр по вопросам цифровой трансформации – Михаил Федоров;
- министр финансов – Игорь Уманский;
- министр развития общин и территорий – Алексей Чернышев;
- министр внутренних дел – Арсен Аваков;
- министр здравоохранения – Илья Емец;
- министр спорта – Вадим Гутцайт;
- министр обороны Украины – Андрей Таран;
- министр иностранных дел – Дмитрий Кулеба;
- министр социальной политики – Марина Лазебная;
- министр по делам ветеранов – Сергей Бессараб;
- министр инфраструктуры – Владислав Криклий;
- министр юстиции – Денис Малюська;
- министр Кабинета министров – Олег Немчинов.
Кроме того, Денис Шмыгаль рассказал, что в действующем правительстве остаются вакантными четыре должности, а еще по двум направлениям есть идея по расширению.
Новый состав правительства / Инфографика 24 канала