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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ ДЕНИС ШМЫГАЛЬ
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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      Лучше вечный Аваков, чем коалиция с Медведчуком, – депутат "Слуги народа" Богуцкая

      - Читати новину українською

      Народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая заявила, что альтернативой пребывания на посту главы МВД Арсена Авакова коалиция с партией кума Путина Виктора Медведчука.

      Об этом нардеп сообщила на своей фейсбук-странице. Она также отметила, что продолжает доверять президенту Зеленскому и понимает, что от нее голосования зависит, "будет ли так себе, или будет полная хрень".

      Важно: Каким будет Кабинет Министров Украины Дениса Шмыгаля: список министров

      Арсен Борисович скорее всего вечен. Вчера я была за нового премьера, но против правительства. Памятник. Кто ж его посадит? Нет ничего более постоянного, чем временное. Но лучше он, чем коалиция с Медведчуком,
      – считает депутат Богуцкая.

      Что известно о новом правительстве Шмыгаля

      После отставки Алексея Гончарука Верховная Рада назначила новым премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля. До этого он был вице-премьером в правительстве Гончарука.

      Перечень министров:

      • вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграцииВадим Пристайко;
      • вице-премьер, министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резинков;
      • вице-премьер, министр по вопросам цифровой трансформации – Михаил Федоров;
      • министр финансовИгорь Уманский;
      • министр развития общин и территорий Алексей Чернышев;
      • министр внутренних дел – Арсен Аваков;
      • министр здравоохранения – Илья Емец;
      • министр спортаВадим Гутцайт;
      • министр обороны УкраиныАндрей Таран;
      • министр иностранных делДмитрий Кулеба;
      • министр социальной политики – Марина Лазебная;
      • министр по делам ветеранов – Сергей Бессараб;
      • министр инфраструктуры – Владислав Криклий;
      • министр юстиции – Денис Малюська;
      • министр Кабинета министровОлег Немчинов.

      Кроме того, Денис Шмыгаль рассказал, что в действующем правительстве остаются вакантными четыре должности, а еще по двум направлениям есть идея по расширению.


      Новый состав правительства / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук Арсен Аваков Слуга народа
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