Лучше вечный Аваков, чем коалиция с Медведчуком, – депутат "Слуги народа" Богуцкая

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая заявила, что альтернативой пребывания на посту главы МВД Арсена Авакова коалиция с партией кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом нардеп сообщила на своей фейсбук-странице. Она также отметила, что продолжает доверять президенту Зеленскому и понимает, что от нее голосования зависит, "будет ли так себе, или будет полная хрень".

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Арсен Борисович скорее всего вечен. Вчера я была за нового премьера, но против правительства. Памятник. Кто ж его посадит? Нет ничего более постоянного, чем временное. Но лучше он, чем коалиция с Медведчуком,

– считает депутат Богуцкая.

Что известно о новом правительстве Шмыгаля

После отставки Алексея Гончарука Верховная Рада назначила новым премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля. До этого он был вице-премьером в правительстве Гончарука.

Перечень министров:

Кроме того, Денис Шмыгаль рассказал, что в действующем правительстве остаются вакантными четыре должности, а еще по двум направлениям есть идея по расширению.



Новый состав правительства / Инфографика 24 канала