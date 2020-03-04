Краще вічний Аваков, ніж коаліція з Медведчуком, – депутатка "Слуги народу" Богуцька

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька заявила, що альтернативою перебування на посту глави МВС Арсена Авакова є коаліція з партією кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це нардепка повідомила на своїй фейсбук-сторінці. Вона також зазначила, що продовжує довіряти Президенту Зеленському та розуміє, що від її голосування залежить, "чи буде так собі, або буде повна хрінь".

Важливо: Яким буде Кабінет Міністрів України Дениса Шмигаля: список міністрів

Арсен Борисович, швидше за все, вічний. Вчора я була за нового прем'єра, але проти уряду. Пам'ятник. Хто ж його посадить? Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Але краще він, ніж коаліція з Медведчуком,

– вважає депутатка Богуцька.

Що відомо про новий уряд Шмигаля

Після відставки Олексія Гончарука Верховна Рада призначила новим прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля. До цього він був віцепрем'єром в уряді Гончарука.

Перелік міністрів:

віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції – Вадим Пристайко;

– Вадим Пристайко; віцепрем'єр, міністр з реінтеграції окупованих територій – Олексій Резінков;

– Олексій Резінков; віцепрем'єр, міністр з питань цифрової трансформації – Михайло Федров;

– Михайло Федров; міністр фінансів – Ігор Уманський ;

– Ігор Уманський ; міністр розвитку громад і територій – Олексій Чернишов;

– Олексій Чернишов; міністр внутрішніх справ – Арсен Аваков;

– Арсен Аваков; міністр охорони здоров'я – Ілля Ємець;

– Ілля Ємець; міністр спорту – Вадим Гутцайт ;

– Вадим Гутцайт ; міністр оборони України – Андрій Таран;

– Андрій Таран; міністр закордонних справ – Дмитро Кулеба ;

– Дмитро Кулеба ; міністр соціальної політики – Марина Лазебна;

– Марина Лазебна; міністр у справах ветеранів – Сергій Бессараб;

– Сергій Бессараб; міністр інфраструктури – Владислав Криклій;

– Владислав Криклій; міністр юстиції – Денис Малюська;

– Денис Малюська; міністр Кабінету міністрів – Олег Немчінов.

Крім того, Денис Шмигаль розповів, що у чинному уряді залишаються вакантними чотири посади, а ще за двома напрямками є ідея щодо розширення.



Новий склад уряду / Інфографіка 24 каналу