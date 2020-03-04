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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ ДЕНИС ШМИГАЛЬ
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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ ДЕНИС ШМИГАЛЬ

      Краще вічний Аваков, ніж коаліція з Медведчуком, – депутатка "Слуги народу" Богуцька

      -
      Єлизавета Богуцька / startko.co.ua

      Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька заявила, що альтернативою перебування на посту глави МВС Арсена Авакова є коаліція з партією кума Путіна Віктора Медведчука.

      Про це нардепка повідомила на своїй фейсбук-сторінці. Вона також зазначила, що продовжує довіряти Президенту Зеленському та розуміє, що від її голосування залежить, "чи буде так собі, або буде повна хрінь".

      Важливо: Яким буде Кабінет Міністрів України Дениса Шмигаля: список міністрів

      Арсен Борисович, швидше за все, вічний. Вчора я була за нового прем'єра, але проти уряду. Пам'ятник. Хто ж його посадить? Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Але краще він, ніж коаліція з Медведчуком,
      – вважає депутатка Богуцька.

      Що відомо про новий уряд Шмигаля

      Після відставки Олексія Гончарука Верховна Рада призначила новим прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля. До цього він був віцепрем'єром в уряді Гончарука.

      Перелік міністрів:

      • віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграціїВадим Пристайко;
      • віцепрем'єр, міністр з реінтеграції окупованих територійОлексій Резінков;
      • віцепрем'єр, міністр з питань цифрової трансформації – Михайло Федров;
      • міністр фінансівІгор Уманський;
      • міністр розвитку громад і територійОлексій Чернишов;
      • міністр внутрішніх справ – Арсен Аваков;
      • міністр охорони здоров'я – Ілля Ємець;
      • міністр спортуВадим Гутцайт;
      • міністр оборони УкраїниАндрій Таран;
      • міністр закордонних справДмитро Кулеба;
      • міністр соціальної політики – Марина Лазебна;
      • міністр у справах ветеранів – Сергій Бессараб;
      • міністр інфраструктури – Владислав Криклій;
      • міністр юстиції – Денис Малюська;
      • міністр Кабінету міністрівОлег Немчінов.

      Крім того, Денис Шмигаль розповів, що у чинному уряді залишаються вакантними чотири посади, а ще за двома напрямками є ідея щодо розширення.


      Новий склад уряду / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Опозиційна платформа – За життя Віктор Медведчук Арсен Аваков Слуга народу
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