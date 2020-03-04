Краще вічний Аваков, ніж коаліція з Медведчуком, – депутатка "Слуги народу" Богуцька
Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька заявила, що альтернативою перебування на посту глави МВС Арсена Авакова є коаліція з партією кума Путіна Віктора Медведчука.
Про це нардепка повідомила на своїй фейсбук-сторінці. Вона також зазначила, що продовжує довіряти Президенту Зеленському та розуміє, що від її голосування залежить, "чи буде так собі, або буде повна хрінь".
Важливо: Яким буде Кабінет Міністрів України Дениса Шмигаля: список міністрів
Арсен Борисович, швидше за все, вічний. Вчора я була за нового прем'єра, але проти уряду. Пам'ятник. Хто ж його посадить? Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Але краще він, ніж коаліція з Медведчуком,
– вважає депутатка Богуцька.
Що відомо про новий уряд Шмигаля
Після відставки Олексія Гончарука Верховна Рада призначила новим прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля. До цього він був віцепрем'єром в уряді Гончарука.
Перелік міністрів:
- віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції – Вадим Пристайко;
- віцепрем'єр, міністр з реінтеграції окупованих територій – Олексій Резінков;
- віцепрем'єр, міністр з питань цифрової трансформації – Михайло Федров;
- міністр фінансів – Ігор Уманський;
- міністр розвитку громад і територій – Олексій Чернишов;
- міністр внутрішніх справ – Арсен Аваков;
- міністр охорони здоров'я – Ілля Ємець;
- міністр спорту – Вадим Гутцайт;
- міністр оборони України – Андрій Таран;
- міністр закордонних справ – Дмитро Кулеба;
- міністр соціальної політики – Марина Лазебна;
- міністр у справах ветеранів – Сергій Бессараб;
- міністр інфраструктури – Владислав Криклій;
- міністр юстиції – Денис Малюська;
- міністр Кабінету міністрів – Олег Немчінов.
Крім того, Денис Шмигаль розповів, що у чинному уряді залишаються вакантними чотири посади, а ще за двома напрямками є ідея щодо розширення.
Новий склад уряду / Інфографіка 24 каналу