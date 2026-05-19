Об этом рассказал политолог и экс-нардеп Александр Черненко в авторском блоге на Цензор.NET. Эксперт подчеркивает, что сейчас можно наблюдать фундаментальные изменения в дальнобойной войне.

Удары Службы (СБУ, – ред.) вышли на новый уровень: "лучшее ПВО" больше не спасает столицу врага... Москва была не просто административным центром, а символом абсолютной защищенности. Именно вокруг столицы Россия создала наиболее эшелонированную систему противовоздушной обороны в стране. Сам факт удачных попаданий дронов Службы в московском регионе уже является стратегическим ударом по имиджу российского государства,

– отмечает Александр Черненко.

Также политолог добавляет, что СБУ навязывает невыгодную для Кремля модель войны, и делает это успешно.

"Новый глава СБУ Евгений Хмара последовательно формирует условия, при которых Россия вынуждена будет или перебрасывать дополнительные системы защиты в Москву, или мириться с ростом уязвимости стратегических объектов даже там, где раньше они казались полностью защищенными. Вместо концентрации ресурсов на фронте, враг вынужден растягивать ПВО. Но и это не дает результата россиянам. Кроме того, в долгой войне это истощает не менее эффективно, чем прямые потери на поле боя", – рассказывает он.

По словам Черненко, удары по нефтеперерабатывающим заводам России – это не создание "локальных пожаров". Такие атаки являются стратегическими, ведь под прицелом оказывается логистика войны. Не менее важным является поражение предприятий, которые изготавливают оружие или комплектующие.

Нефтяная инфраструктура остается одним из ключевых источников доходов федерального бюджета. Еще важнее атаки на предприятия ВПК, в частности на производителей микроэлектроники. Даже частичное нарушение производства компонентов для ракет, дронов или систем связи имеет долгосрочные последствия,

– отмечает политолог.

