Удар по Луцку: количество пострадавших возросло, есть пропавшие без вести

Российские войска нанесли удар по Луцку в ночь на 6 июня. В результате вражеской атаки пострадали по меньшей мере 16 человек, еще 2 – пропали без вести.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Луцка Игоря Полищука в комментарии Общественному.

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Сколько людей пострадало в результате атаки по Луцку

Полищук сообщил, что по состоянию на 12:00 есть информация о 16 травмированных в результате вражеской атаки в ночь на 6 июня. Он добавил, что еще два человека считаются пропавшими без вести.

В то же время в комментарии для 24 Канала городской голова сообщил, что в городе серьезно поврежден девятиэтажный дом. Сейчас спасательными продолжают там разбирать завалы.

Полищук добавил, что в Луцке под вражеский обстрел попала сборная Украины по легкой атлетике, есть раненые. Часть атлетов медики госпитализировали, другим оказали всю необходимую помощь на месте.

Кроме того, городской голова отметил, что количество пострадавших может возрасти. Он также добавил, что горожане могут обратиться на горячую линию за помощью к специалистам Департамента социальной политики.