Умирают по пути в больницу: в оккупированной Луганской области серьезные проблемы с медициной
Во временно оккупированной Луганской области катастрофическая ситуация с медициной. Люди там регулярно сталкиваются с несколькими существенными проблемами.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, отметив, что с начала оккупации местные медицинские учреждения перестроились на лечение раненых захватчиков. Гражданским могут помочь только в случае, если ситуация действительно критическая.
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Оборудование просто вывезли
Как отметил Гайдай, с начала полномасштабного вторжения захватчики вывезли медицинское оборудование из меньших населенных пунктов региона в Луганск.
Там гордились, что открыли целый "городок". Так они сделали невозможным помощь для гражданских. Да и раненые оккупанты умирают по пути в больницу,
– сказал Гайдай.
Еще одна проблема для гражданских – российский паспорт. Без этой бумажки невозможно пройти процедуры типа диализа или получить инсулин. Часто даже не удается дозвониться в скорую помощь из-за постоянных проблем со связью.
Сделать это очень тяжело. А если еще человек живет вблизи линию фронта и пытается дозвониться до скорой… Ее вообще могут на подвал забрать. Потому что россияне опасаются, что кто-то передаст информацию украинским военным,
– отметил Гайдай.
Потери России в войне против Украины: коротко
- Россия понесла колоссальные потери с начала полномасштабного вторжения и среди личного состава, и военной техники. Все началось 24 февраля 2022 года.
- Так, по состоянию на 2 января Россия потеряла более 360 тысяч личного состава. А за 1 января эта цифра выросла еще на 810 единиц.
- Также украинские военные уничтожили 5990 вражеских танков, 11100 боевых бронированных машин, 8531 артиллерийскую систему, 945 РСЗО, 626 средств ПВО, 329 самолетов.