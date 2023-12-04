Пылало мощно: во временно оккупированном Луганске ночью вспыхнула нефтебаза
Во временно оккупированном Луганске ночью 4 декабря произошел "хлопок". Там вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Очевидцы также отметили, что нефтебазу якобы атаковали беспилотники, передает 24 Канал.
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В Луганске горела нефтебаза
Жители Луганска рассказали, что сначала в городе раздался мощный взрыв, после чего в небо поднялся густой столб черного дыма. В конце концов, стало известно, что вспыхнул один из резервуаров местной нефтебазы.
Луганск посетил "хлопок": смотрите видео
Российские пропагандисты утверждали, что их печально известная противовоздушная оборона якобы сбила беспилотники. В то же время этот факт не исключает пожара на нефтебазе.
В Луганске горела нефтебаза / Фото из местных телеграм-каналов
Россияне в своем пропагандистском духе традиционно обвинили в "причастности к атаке Вооруженные Силы Украины". В то же время стало известно, что в результате пожара на нефтебазе якобы 6 человек получили ранения.
В Луганске в результате пожара есть пострадавшие: смотрите видео
Украинский журналист Денис Казанский отметил, что взрывы во Временно оккупированном Луганске прогремели в момент, когда россияне наносили удары по Украине беспилотниками типа "Шахед". Казанский предположил, что пожар мог вспыхнуть, потому что "какой-то "Шахед" явно сбился с курса".
Ранее взрывы раздавались на аэродроме в Луганске
- Украина 17 октября впервые использовала ракеты ATACMS на фронте. Ими поразили аэродромы в Бердянске и Луганске, где уничтожили 9 российских вертолетов, установку ПВО и склад боеприпасов.
- В конце концов стало известно, что в результате удара были уничтожены 7 вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и два вертолета Ми-8. Существенных повреждения получили еще 15 вертолетов россиян.
- Кроме того, в сети появились фотографии с последствиями атаки по аэродрому в Луганске. На кадрах можно увидеть многочисленные воронки на аэродроме.