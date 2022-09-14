"Братскому" народу помогать больше не хотят: в Луганской области бунт мобилизованных

Война россии против Украины сняла ряд масок. В частности, с представителей псевдореспублик "лнр" и "днр". Так, в Луганской области мобилизованные решили не помогать "братскому" народу.

Мы получили очередную иллюстрацию фразы "своих не бросаем". Успешное контрнаступление ВСУ настолько ужасает оккупантов, что они буквально отказываются воевать за "дружественные республики".

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Мобилизированные из Луганска не хотят на войну

Есть возможность наблюдать за очередным бунтом на корабле. Так, в пункт дислокации в Луганске вернулись мобилизованные боевики. Те самые, кому удалось спастись во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

И, конечно, их сразу же прибежали встречать женщины, матери и дети. Родные оккупантов также устроили самый настоящий бунт. Они отметили, что никуда своих мужчин не отпустят. Мол, те уже наигрались в войну. Поэтому ни в коем случае не будут помогать братскому народу из еще одной псевдореспублике.

Бунт был немалым. Так что туда пришлось согнать и силовиков. В сеть выложили видео с происходящим возле места дислокации. Правда, доподлинно неизвестно, каким был финал этого сборища.

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Под видео одна из женщин написала комментарий, демонстрирующий настроение родных боевиков.

Ребята едва выбрались, их бросили офицеры, их бомбили. Там был ужас. У них сгорела одежда, а когда потом выбрались, их домой не впускали и хотели бросить в "днр",

– подчеркнула она.

Тем временем в Луганской области бои продолжаются

Как отметили в Луганской ОВА, в области продолжаться бои за каждый населенный пункт. Успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области заставило врага также сместить акценты. Теперь оккупанты не так стремятся наступать, как пытаются удерживать захваченные ранее территории.

В то же время, подчеркивают в ОВА, возросло количество обстрелов. Оккупанты минувшей ночью активно били по позициям наших военных. 4 раза атаковали из РСЗО, 14 – из артиллерии, 13 – из минометов, 2 – из танков.

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