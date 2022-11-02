Свитан назвал, какие проблемы испытывают россияне на Луганском направлении
Для россиян на Луганском направлении есть большая проблема. Она на севере Луганщины, на левом берегу реки Северский Донец – оккупанты не укрепили эту территорию.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он также отметил, что можно добавить – на этом сегменте россияне не выполнили линию обороны – очевидно, они не планировали отступать по этому направлению.
Читайте также На Луганщине продолжаются тяжелые бои: ВСУ уничтожили несколько важных объектов врага
В Луганской области, по словам Светана, у оккупантов две линии обороны – от Сватового до Кременной, а также от Старобельска до Счастья в сторону Луганска по реке Айдар.
По одной из этих линий, россияне уже не успевают закрепиться.
Полный стрим из военного запаса Романом Свитаном: смотрите видео
"По моему мнению, в ближайшую неделю или две произойдет такой же обвал фронта, как мы это видели возле Изюма. Мы можем увидеть движение на Старобельск или сразу на Луганск", говорит Роман Свитан.
Есть вероятность, что к концу ноября наши защитники могут подойти к Счастью. Но если наши войска будут стоять в Счастье, то Луганск уже будет доставать армейская артиллерия,
– резюмирует военный Роман Свитан.
Что происходит в Луганской области
- Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ взяли под огневой контроль участки трассы "Сватово – Кременная" на Луганщине. Также предполагают, что севернее Сватового защитники Украины прорвали фронт.
- Также Гайдай рассказал, что украинские защитники продвигаются не так быстро, как этого хотели бы. Помешало быстрому продвижению то, что Россия успела подтянуть резервы. Кроме того, препятствует и неблагоприятная погода.
- Кстати, с начала октября ВСУ деоккупировали уже 9 населенных пунктов Луганской области. Но, к сожалению, русская армия беспощадно обстреливает деоккупированные территории. Да, Невское буквально накрывают "Градами".
- ВСУ деоккупировали село Макеевку на Луганщине. Таким образом, украинские военные активно увольняют Сватовщину.
- Кроме того, Гайдай рассказал, что в Луганской области планируют развозить гуманитарные наборы и наборы первой необходимости для ремонтов. Также уже подготовили медикаменты и буржуйки.