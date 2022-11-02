Свитан назвал, какие проблемы испытывают россияне на Луганском направлении

Для россиян на Луганском направлении есть большая проблема. Она на севере Луганщины, на левом берегу реки Северский Донец – оккупанты не укрепили эту территорию.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он также отметил, что можно добавить – на этом сегменте россияне не выполнили линию обороны – очевидно, они не планировали отступать по этому направлению.

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В Луганской области, по словам Светана, у оккупантов две линии обороны – от Сватового до Кременной, а также от Старобельска до Счастья в сторону Луганска по реке Айдар.

По одной из этих линий, россияне уже не успевают закрепиться.

Полный стрим из военного запаса Романом Свитаном: смотрите видео

"По моему мнению, в ближайшую неделю или две произойдет такой же обвал фронта, как мы это видели возле Изюма. Мы можем увидеть движение на Старобельск или сразу на Луганск", говорит Роман Свитан.

Есть вероятность, что к концу ноября наши защитники могут подойти к Счастью. Но если наши войска будут стоять в Счастье, то Луганск уже будет доставать армейская артиллерия,

– резюмирует военный Роман Свитан.

Что происходит в Луганской области