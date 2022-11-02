Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Він також зазначив, що можна додати – на цьому сегменті, росіяни не виконали лінію оборони – вочевидь, вони не планували відступати з цього напрямку.
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На Луганщині, за словами Світана, у окупантів дві лінії оборони – від Сватового до Кремінної, а також від Старобільська до Щастя в бік Луганська по річці Айдар.
По жодній із цих ліній, росіяни вже не встигають закріпитись.
Повний стрім із військовим запасу Романом Світаном: дивіться відео
"На мою думку, у найближчий тиждень або два відбудеться такий самий обвал фронту, як ми це бачили біля Ізюму. Ми можемо побачити рух на Старообільськ або ж одразу на Луганськ", каже Роман Світан.
Є ймовірність того, що до кінця листопада наші захисники можуть підійти до Щастя. Але, якщо наші війська стоятимуть у Щасті, то Луганськ вже діставатиме армійська артилерія,
– резюмує військовий Роман Світан.
Що відбувається на Луганщині
- Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ взяли під вогневий контроль ділянки траси "Сватове – Кремінна", що на Луганщині. Також припускають, що північніше від Сватового захисники України прорвали фронт.
- Також Гайдай розповів, що українські захисники просуваються не так швидко, як цього б хотіли. На заваді швидкому просуванню стало те, що Росія встигла підтягнути резерви. Крім того, перешкоджає і несприятлива погода.
- До речі, від початку жовтня ЗСУ деокупували вже 9 населених пунктів Луганщини. Але, на жаль, російська армія нещадно обстрілює деокуповані території. Так, Невське буквально накривають "Градами".
- ЗСУ деокупували село Макіївку, що на Луганщині. Таким чином, українські військові активно звільняють Сватівщину.
- Окрім цього, Гайдай розповів, що на Луганщині планують розвозити гуманітарні набори та набори першої необхідності для ремонтів. Також вже підготували медикаменти та буржуйки.