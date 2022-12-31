Россияне истощены из-за нелепой тактики, оборонительные сооружения строят даже в Луганске, - Гайдай
Источник:Луганская ОВА
Российские оккупанты продолжают пытаться вести наступательные действия в Луганской области. Впрочем, Вооруженные Силы Украины дают им отпор и поэтому имеют значительный успех.
Захватчики также продолжают строить оборонительные сооружения. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Какая ситуация в Луганской области
По словам Гайдая, на сегодняшний день российские оккупанты истощены, потому что их тактика в лоб штурмовать города – провалилась. Такое уже наблюдалось в Рубежном, Северодонецке и Бахмуте.
Там у них огромные потери. Они не считают своих бойцов. Потери безумные и постоянно восстанавливать резервы они не могут. Поэтому в январе – феврале в России будет объявлена новая волна мобилизации,
– отметил глава региона.
Гайдай добавил, что оккупанты уже начали строить оборонительные сооружения даже в Луганске. В тоже время, расслабляться не надо, поскольку резервов у захватчиков еще достаточно.
В Луганской области идут бои: последние новости
- Недавно Сергей Гайдай рассказал, что возле Кременной происходят очень упорные бои. Информация о том, что ВСУ вошли в город, не соответствует действительности.
- Кстати, возле Кременной группа россиян с оружием самостоятельно сдалась в плен. Их количество – не менее пяти человек.
- В настоящее время одним из самых горячих направлений фронта является участок Сватово – Кременная. Там сейчас сложная ситуация, наши военные медленно, но уверенно продвигаются вперед.