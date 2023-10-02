Происходят локальные разрывы: какая ситуация с логистикой врага на Луганском направлении
На линии фронта ситуация тяжелая. В Луганской области, в частности, враг подготовил определенный военный корпус в размере 20 тысяч человек только на Кременском направлении. Это кадровые военные.
Об этом 24 Каналу рассказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. В Луганской области сосредоточена большая группировка российских военных и много техники.
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Ситуация в Луганской области
Враг не оставляет попыток локальных штурмов. На все попытки украинских защитников продвинуться вперед отвечают большим количеством артиллерийских обстрелов.
"Это совершенно разные калибры: "Гиацинты", "Пионы", Д-30 и кассетные обстрелы. Враг сейчас очень мощно использует дроны, "Ланцеты", FPV дроны и очень много использует авиабомб – ФАБы и КАБы", – отметил экс-предеседатель Луганской ОВА.
Сергей Гайдай о ситуации в Луганской области: смотреть видео
Впрочем, у бойцов ВСУ есть техническая возможность контролировать и доставать любую точку Луганской области. Поэтому оккупантам очень неспокойно. Особенно в последнее время.
За последние дни неплохо прошёлся "хлопок" по большим скоплениям техники, находившейся на ремонте, по штабам и по складам. Речь идет о Лисичанске, Североденецке и Кременной. В ближайшее время будем понимать детали,
– сообщил Гайдай.
Стратегического нарушения логистики врага пока нет, но происходят локальные и тактические разрывы, которые идут на пользу украинским защитникам.
"Несколько суток оккупантам нужно ремонтировать свою технику, искать новые тайники. Это дает определенное время, чтобы и мы подготовились, и меньше обстрелов от них было. Но пока они имеют возможность стабильно подвозить на Луганщину и тяжелую технику, и личный состав, и боекомплекты для всех видов вооружений", – добавил экс-председатель Луганской ОВА.
Ситуация на Восточном направлении: последние новости
- Сложная ситуация остается на Бахмутском направлении. Там происходит постоянное динамическое движение с применением авиации, артиллерии и нанесением ракетных ударов. Враг не оставляет попыток штурма на южном фланге Бахмута и пытается отбить утраченные позиции.
- По словам военных экспертов, на Бахмутском направлении может быть сосредоточено около 50 тысяч российских оккупантов. Вероятная задача украинских сил – связывание российских войск.
- 25 сентября во временно оккупированном Сорокином Луганской области произошел "хлопок". Взрывы прогремели, вероятно, на складах боеприпасов российских оккупантов.