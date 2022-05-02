В Луганской и Запорожской области россияне наращивают системы ПВО, – Генштаб

Украинцы противостоят россиянам уже 68-й день. Враг до сих пор не отступает, а изо всех сил, которые остались, хочет идти вперед.

В Генштабе Вооруженных Сил Украины сообщили о ситуации на фронте. Также наши военные рассказали о том, что российские оккупанты планируют делать дальше и на каких направлениях.

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Враг наращивает ПВО

В частности, говорится, что российские захватчики собираются наращивать системы противовоздушной обороны.

Для этого даже развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы. Сделали такую очередную подлость на временно занятых и временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей.

Добавим, что именно там сейчас российские оккупанты пытаются наступать с самой большой активностью. Ведь у врага есть незаурядные планы по захвату Украины. Но ВСУ надежно держат оборону и дают достойный отпор.

Кроме того, враги не могут успокоиться на Таврическом и Южнобужском направлениях. В Генштабе говорят, что российские захватчики пытаются улучшить свое тактическое положение и продолжают обстрелы.

Основное из утренней сводки Генштаба 2 мая

В Брянской области России, граничащей с Украиной, ситуация довольно беспокойная. Там часто случаются взрывы и пожары неизвестного происхождения. В Генштабе Вооруженных Сил Украины говорят, что в этом регионе страны-оккупанта даже ввели усиленные административно-полицейские и контрразведывательные режимы.

В Генштабе ВСУ также сообщили о планах врага относительно Донбасса. Как известно, россияне хотят выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. Для достижения такой цели россияне хотят захватить Рубежное и планируют наступление на Славянск и Северодонецк.

На этом Россия останавливаться не планирует и хочет выйти на границы еще одного украинского региона – Херсонской области. Для этого они принялись искать, как пробить оборону Украины. Они наивно пытаются найти слабые места нашей обороны, но ВСУ этого не допустит.

Вам нужно знать, на каких направлениях враг пытается продвинуться: смотрите видео