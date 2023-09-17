Забыл о ракетах и дронах на Украине: Лукашенко цинично заговорил о "миролюбии"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко обратился к белорусам с речью. В нем он обещал, что в стране не будет войны, однако забыл, что уже втянул Беларусь в войну России против Украины.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко забыл об опосредованном участии его страны в войне против Украины и заговорил о "миролюбии". Он заявил, что Беларусь "никому не угрожает", хотя в 2022 году именно с ее территории россияне заходили на Север Украины и оттуда осуществлялись обстрелы мирных украинских городов. 24 Канал.

Смотрите также Убийство граждан Польши и обстрел самолета Британии: сколько раз Россия атаковала страны НАТО

Война на территории Беларуси невозможна

Лукашенко в своей речи подчеркнул, что его государство ничем "не размахивает" ни атомным оружием, ни подразделением "Вагнера".

Очевидно, белорусский диктатор забыл, что именно с его подачи "ушедшие в Беларусь" вагнеровцы передислоцировались под польскую границу. Так же в памяти Лукашенко не отложились его угрозы российскому ядерному оружию на территории его страны, которую Россия уже начала опрокидывать.

Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет. Потому что это невозможно,

– сказал глава государства.

Однако он таки рассматривает возможность того, что "не дай бог что-нибудь случится". Тогда, по его словам, все белорусы станут Брестской крепостью и до последнего солдата будут защищать свою землю.

"Мы будем это делать во имя мира на родной земле, во имя Беларуси, которую мы создаем на фундаменте побед, достижений, опыта и памяти наших героических предков", - сказал диктатор.

Диктатор углубился в историю

️️️Александр Лукашенко напомнил некоторые исторические факты.

"Мы и тогда никому не угрожали. Но нас стерли фактически с лица земли. В последней войне мы потеряли каждого третьего. И тогда безмятежность и самоуспокоенность сыграли не последнюю роль в том, что мы чуть не потеряли Беларусь", – вспомнил он о Второй мировую войну.

Не забыл самопровозглашенный диктатор и подчеркнуть, что белорусы "учат историю". Однако исторические данные свидетельствуют, что союзники агрессора всегда получают по достоинству, но этот урок он не усвоил.

Лукашенко – Путин: что происходит в отношениях диктаторов