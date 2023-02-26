Лукашенко едет в Китай: в ISW объяснили, с какой целью Кремль и Пекин используют диктатора
Источник:ISW
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вскоре планирует совершить визит в Китай. Поездка Лукашенко может быть связана с попыткой помочь России и Китаю обойти санкции Запада из-за торговли оружием.
В вашингтонском Институте изучения войны предположим, что Лукашенко планирует встретиться с президентом Китая Си Цзиньпином возможно, для того, чтобы помочь России и Китаю избежать санкций на фоне сообщений о том, что Пекин серьезно рассматривает возможность оказания России летальной помощи.
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Беларусь может стать посредником между Россией и Китаем
Лукашенко объявил о планах посетить Китай с 28 февраля по 2 марта и встретиться с Си Цзиньпином якобы для подписания соглашений о торговле, инвестициях, масштабных совместных проектах и других вопросах.
Лукашенко также планирует встретиться с китайскими чиновниками и руководителями китайских корпораций.
Заявление Лукашенко о планируемом визите совпадает с сообщениями CNN и The Washington Post о том, что, по оценкам высокопоставленных американских чиновников, Китай серьезно рассматривает возможность продажи России боевых беспилотников, личного оружия, а также 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов.
– подчеркивают в ISW.
В сообщении говорится, что российские и китайские чиновники разработали планы поставки беспилотников в Россию по поддельным товаросопроводительным документам во избежание международных санкций. Китай может попытаться использовать соглашения с Беларусью, чтобы скрыть нарушение санкций.
Китай может поставлять оружие России
- В последние недели на фоне постепенно угасающего наступления России в СМИ появились сообщения, что Китай может поставлять россиянам оружие.
- По информации CNN, Китай, вероятно, обсуждает с Москвой возможность снабжения России беспилотников, артиллерии и боеприпасов. Американская разведка получила информацию, свидетельствующую о том, что Пекин склоняется в пользу передачи вооружения.
- Директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил, что власти Китая рассматривают возможность предоставления России летального оружия для войны против Украины. Однако окончательное решение еще не принято.
- Президент США Джозеф Байден не ожидает, что Китай предоставит значительную военная помощь России. В то же время он предупредил Пекин, что это будет именно предел, за которым последует реакция Штатов.
- Владимир Зеленский выразил надежду, что Китай не будет поставлять оружие России и выберет сторону справедливого мира, то есть Украины.