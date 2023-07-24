Чем больше двойников – тем больше казусов: знает ли Лукашенко, что встречался не с тем Путиным

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июля встретился с Владимиром Путиным. Впрочем, есть предположение, что это мог быть ложный глава Кремля.

Такое мнение 24 Каналу предположил политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. Он добавил, и сам Лукашенко понимал, что это двойник.

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Чем больше двойников – тем больше казусов. На встрече Лукашенко с Путиным все видели длину брюк. Одели не тот размер. Такого не могло быть с президентом. Может быть, реальный Путин не захотел общаться с Лукашенко. И тут вопрос к нему: как надо себя не уважать, чтобы сидеть и дальше играть роль чучела Европы,

– сказал Чаленко.

Восстановление репутации

Нашествие двойников Путина может потребоваться российским пропагандистам, чтобы отмыть от него амплуа бункерного руководителя. На носу выборы и даже в таком тоталитарном государстве нужно обрести легитимность, отметил политолог.

"Но достаточное количество людей, похожих на диктатора, им не удастся набрать на продолжительное время", – добавил он.

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Ошибка пропаганды

Лукашенко пожаловался на вагнеровцев, которые вроде бы собрались на "экскурсию" на Польшу. Таким образом, диктаторы откровенно заявили, что Путин не собирается останавливаться на Украине, а угрожает другим странам.

"Они использовали вагнеровцев. Совершили показательный поход на Москву. А теперь будут пугать, что такое возможно с Польшей и Литвой. И собственно Лукашенко приехал для того, чтобы быть этой "пугалой" и чучелом для европейских стран и Запада", – подчеркнул Игорь Чаленко.

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