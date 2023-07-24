Таку думку 24 Каналу припустив політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. Він додав, і сам Лукашенко розумів, що це двійник.

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Чим більше двійників – тим більше казусів. На зустрічі Лукашенка з Путіним всі бачили довжину штанів. Вдягнули не на той розмір. Такого не могло бути з президентом. Можливо, реальний Путін не захотів спілкуватися з Лукашенком. І тут питання до нього: як треба себе не поважати, щоб сидіти і надалі грати роль опудала Європи,

– сказав Чаленко.

Відновлення репутації

Нашестя двійників Путіна може бути потрібне російським пропагандистам, щоб відмити від нього амплуа бункерного очільника. На носі вибори і навіть у такій тоталітарній державі треба отримати легітимність, відзначив політолог.

"Але достатню кількість людей, схожих на диктатора, їм не вдасться набрати на тривалий час", – додав він.

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Помилка пропаганди

Лукашенко поскаржився на вагнерівців, які начебто зібралися на "екскурсію" на Польщу. Таким чином диктатори відверто заявили, що Путін не збирається зупинятися на Україні, а погрожує іншим країнам.

"Вони використали вагнерівців. Зробили показовий похід на Москву. А тепер лякатимуть, що таке можливо з Польщею та Литвою. І, власне, Лукашенко приїхав для того, щоб бути цією "лякалкою" і опудалом для європейських країн та Заходу", – підкреслив Ігор Чаленко.

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