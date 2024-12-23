Лукашенко уже нервничает: интервью с Тихановской о победе Украины и суде в Гааге

Александр Лукашенко поддерживает Владимира Путина в войне с Украиной, предоставив ему территорию Беларуси для полного распоряжения. Однако белорусский диктатор уже нервничает, ведь понимает –"поездка в Гаагу" уже близко.

Литва уже подала документы о преступлениях режима Лукашенко в Международный уголовный суд. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала, что надеется на то, что дело пойдет дальше и скоро выдадут ордер на арест диктатора. Также она рассказала об ожиданиях от переговоров и победы Украины – читайте все дальше в материале.

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"Выборы" в Беларуси

В Беларуси, решили провести так называемые президентские выборы 26 января 2025 года. Как готовится к очередному фарсу власть и лично Лукашенко? Насколько возможны справедливые выборы в сегодняшней Беларуси?

Конечно, тот фарс и имитацию, которая будет в Беларуси, мы называть выборами, конечно, не можем. Потому что это такой ритуал, который Лукашенко организовывает для себя. И, в принципе, результат понятен.

И единственная интрига, которая может быть во время этого ритуала, это сколько процентов напишут в финальном протоколе.

Кажется, что пропаганда уже проговорилась – будет 90 – 95%. Я не удивлюсь, если окажется 120%.

Сейчас в Беларуси условий для выборов нет. В стране тотальная зачистка, все партии ликвидированы. Политические лидеры или за решеткой, или вынужденно покинули страну. И сейчас даже баллотироваться нельзя, когда ты неблагонадежный. Они даже имеют такие формулировки.

Лукашенко вынес уроки из 2020 года. Он хочет провести такую максимально стерильную кампанию без конкуренции, без альтернативных кандидатов.

И вообще, страна сейчас в сталинском режиме, проводят принудительные сборы в поддержку Лукашенко. Они записывают разные флешмобы, насколько страна поддерживает своего диктатора. Они уже объявили, что собрали миллионы подписей в его поддержку.

Те, кто отказывается подписываться за Лукашенко, их вносят в другой список. К ним приходит КГБ, конечно. И мы, белорусы, эти выборы без выбора не признаем и призываем белорусов, если их заставляют приходить на избирательные участки, это обычная практика в Беларуси, то ставить в бюллетенях отметку "против всех". Я даже не использую слово голосовать, а ставить отметку.

Я уверена, что международное сообщество не признает этих выборов. У нас, конечно, сейчас будут переговоры по этому вопросу. Лукашенко как был нелегитимным узурпатором, таким он и останется.

Сейчас мы проводим альтернативную кампанию в информационном пространстве. Мы используем эти недовыборы, чтобы расширить круг сторонников, рассказать о преступлениях режима и о нашей повестке дня.

Лукашенко: "Президентом не может быть женщина"

Как вы отреагировали на нелепое заявление Лукашенко о том, что президентом в Беларуси должен быть мужчина, а не женщина?

Для меня, как и для всех белорусов, в таких высказываниях нет ничего нового. Он всегда демонстрировал такие взгляды. Но теперь этот мужской шовинизм выглядит дремучим и неприличным в новом мире, потому что сейчас везде все больше женщин-лидеров.

Я встречаю все больше женщин, которые занимают ответственные посты и очень хорошо справляются с этим.

Белорусы в целом, как нация, давно переросли Лукашенко с такими его патриархальными взглядами. Он живет средневековыми представлениями о жизни, а белорусы – это образованный, современный, проевропейский народ.

У них уже нет таких представлений, что женщина не для политики. Белорусы тоже видят, как все больше женщин занимают руководящие посты. И в 2020 году показали, что они на голову выше, чем эти советские лидеры.

Напомним. В августе 2020 года состоялись так называемые выборы президента Беларуси. Дело в том, что Александр Лукашенко объявил о своей победе якобы с результатом в более 80% голосов.



Белорусы не согласились, назвали выборы сфальсифицированными и вышли на протесты. Режим Лукашенко прибегнул к разгонам, избиения и даже массовых убийств активистов.

Усиление репрессий в Беларуси

Насколько за последнее время в Беларуси усилились репрессии и увеличилось количество задержаний?

Отмечу, что с 2020 года задержания и репрессии в Беларуси не останавливались ни на день. Людей арестовывают за все. За участие в протестах 2020 года, за старые фотографии с красно-белыми флагами, за переписку, за лайки в соцсетях.

Солидарность уже стала преступлением, потому что, если ты помогаешь политзаключенным, или за детьми политзаключенных ухаживаешь, то ты тоже уже "на карандаше".

То есть арестовывают за все. И, конечно, это такой новый уровень репрессий и террора. Ежедневно до 200 человек задерживают. Сейчас официально в Беларуси 1400 политических заключенных.

На самом деле их значительно больше. Но семьи боятся открыто говорить о том, что в их семье есть политзаключенные, потому что режим мстит уже родственникам.

Политзаключенных пытают, их содержат в нечеловеческих условиях, их лишают медицинской помощи, изолируют от мира.

Мы видим, что, перед так называемыми выборами, репрессии только усиливаются. Это уже больше напоминает военную операцию Лукашенко перед выборами. Это указывает не на его силу, конечно, а на то, что режим чувствует слабость. Он боится повторения протестов.

То есть гайки уже зажали настолько, что там дышать невозможно. Но все равно травма 2020 года очень сильная у режима. Уже более четырех лет прошло, а Лукашенко ведет себя так, как будто все еще сотни тысяч белорусов стоят вокруг его дворца.

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Политзаключенные

Действительно ли Лукашенко издал указ о помиловании десятков политзаключенных? И улучшается ли ситуация с этим в целом?

Ситуация с политзаключенными в стране только ухудшается. Лукашенко использует политзаключенных как заложников. Он выпускает десятки людей, чтобы создать видимость милосердия, гуманности, а в это время задерживают в 2 – 3 раза больше, чем "помилуют".

Я не люблю само слово "помиловал", потому что это слово-манипуляция. Как можно помиловать того, кто изначально невиновен?

Я уже говорила о том, в каких условиях находится политзаключенный. Их пытают, морят голодом, лишают медицинской помощи.

Многих держат в режиме инкоммуникадо. Это когда нет никакой связи с внешним миром. В международном праве это трактуют как насильственное исчезновение.

Родные не знают, жив ли их родной человек, или нет. Говорится и о моем муже. Больше года я ничего о нем не знаю, что с ним происходит, или он жив.

Надо сказать, что сотни людей сейчас в тюрьме также за антивоенные протесты, или за поддержку Украины.

Например, одному парню дали пять лет за 20 евро доната для полка Калиновского. То есть, если ты против режима, за Украину и украинцев и против войны, то ты считаешься врагом диктатора и его режима.

Но, конечно, все наши заключенные – это символы борьбы и мужества. Лукашенко их боится. Даже не находясь в тюрьме, потому что они напоминают ему, что свобода неизбежна.

Поэтому белорусы, которые продолжают борьбу, не останавливаются. Мы не забудем и не простим то, что происходит в течение этого времени.

Противодействие режиму Лукашенко

Как вы коммуницировали с Европейским Союзом и что удается делать против режима Лукашенко?

Мы работаем с Евросоюзом на всех уровнях: на самом высоком и на рабочем. Недавно в Брюсселе были Дни Беларуси, такое беспрецедентное событие, когда несколько дней все ивенты были о Беларуси.

Я в течение этой недели встречалась с Каей Каллас и президентом Европарламента Робертой Мецолой. Также мы провели консультативную группу между Евросоюзом и демократической Беларусью.

В Евросоюзе понимают, что Беларусь – это не Лукашенко, что Беларусь – это народ, который хочет свободы и европейского будущего.

Мы прилагаем много усилий, чтобы Беларусь оставалась на повестке дня. На прошлой неделе Евросоюз ввел ряд санкций против режима Лукашенко за поддержку российской агрессии и также за репрессии против белорусов.

Одновременно мы вместе с представителями Евросоюза работаем над помощью политзаключенным, независимым медиа и обществу. Я всегда повторяю нашим партнерам, что поддержка белорусского народа – это не просто помощь нам, как нации. Это ваша инвестиция в безопасность Европы. Так же как и поддержка Украины.

Без свободной Беларуси и Украины не будет стабильной, безопасной Европы. Не будет этого завершенного проекта Европейского Союза.

Им, к сожалению, об этом надо напоминать, но в любом случае мы чувствуем поддержку от наших европейских партнеров. Не выглядит так, что их политика в отношении нашей страны и белорусов, как к нации, изменится.

Лукашенко будут ждать в Гааге

Литва вместе с демократическими силами Беларуси подала в МУС документы о преступлениях режима Лукашенко. Каковы перспективы этого дела? Насколько этого боится самопровозглашенный президент Беларуси? И ждут ли Лукашенко в Гааге?

То, что Литва подала в МУС документы о преступлениях режима, это очень смелый и правильный шаг. Очень смелый, потому что у крупных стран, например, не хватило политической воли это сделать. Хотя все четыре года мы собираем доказательства преступлений режима на территории Беларуси.

Если дело пойдет дальше, то начнется расследование по этим документам и будет выдан ордер на арест. Это, конечно, сильно ударило бы по режиму. Это был бы сильный сигнал чиновникам, что все преступления будут задокументированы, а виновные будут наказаны.

Сейчас идет предварительное рассмотрение дела, и к весне будет понятно, начнется ли расследование. Мы очень хотим сделать, чтобы кейс стал сильным. Мы призываем другие страны Европейского Союза присоединяться к этой подаче документов хотя бы политически.

Мы уже видим как нервно реагирует пропаганда, как реагирует сам диктатор. Мы, конечно, надеемся, что и Украина поддержит открытие такого расследования, хотя бы политически.

Следует отметить, что есть еще другое дело в Международный уголовный суд против Лукашенко, говорится о вывозе украинских детей с оккупированных территорий. Здесь уже шла инициатива от правозащитников, которые собрали тысячи документов и доказательств в причастности диктатора к этим преступлениям.

Я очень надеюсь, что хватит политической воли в международных институтах, чтобы начать эти дела.

Участие белорусов в войне

Об участии Беларуси в войне. Мы помним, когда с территории Беларуси в 2022 году началось вторжение российских войск на территорию Украины. Что сейчас? Вы сейчас вспомнили о детях. Но продолжается ли участие Беларуси в войне, кроме того, что вы упомянули? По каким еще направлениям? Как Путину сейчас удается втягивать лукашенковский режим в эту войну?

Начнем с аксиом. Лукашенко – уже военный преступник. Он втянул Беларусь в войну, предоставил территорию Беларуси Путину для вторжения российских войск в Украину. Также он вместе с Путиным мечтал взять Киев "за три дня".

Но прежде всего благодаря мужеству украинцев планы разбились вдребезги.

Надо отметить, что некоторые люди, мы слышим такие нарративы иногда, что считают, что Лукашенко – такой герой, не дал втянуть белорусскую армию в войну. Но здесь нет его заслуги. Если бы он мог, он давно бы это сделал, показал бы всю свою солидарность Путину.

То, что белорусская армия не присоединилась к российской армии – это заслуга белорусов, белорусских солдат. Потому что в белорусском обществе огромная поддержка Украины несмотря на всю пропаганду. Никто не хочет, чтобы белорусская армия участвовала в этой войне.

Мы помним, как белорусы в начале поддерживали Украину. Несмотря на уже на тот момент двухлетние репрессии люди выходили на улицы. Многие донатили на нужды украинской армии. Партизанские акции, когда люди останавливали украинские поезда, поджигали релейные шкафы.

Сотни белорусов поехали воевать в Украину, в частности, в полку Кастуся Калиновского. Они, конечно, борются за свободу Украины и Беларуси.

Но Лукашенко – военный преступник. Мы продолжаем фиксировать преступления режима против Украины. Лукашенко продолжает помогать Путину в войне.

Он предоставляет белорусское воздушное пространство для атак. Мы видим, как регулярно летают "Шахеды" над Беларусью. Это ракеты, которые убивают украинцев. То есть наше белорусское воздушное пространство полностью к услугам Путина.

Режим продолжает предоставлять России оружие. Многие предприятия в нашей стране переведены на выполнение военных заказов. Они изготавливают прицепы, различные тягачи для ракетных установок, танки ремонтируют, оптику производят, шьют снаряжение для российской армии. Мы имеем доказательства этого всего.

В то же время Лукашенко хватает наглости рассказывать, какой он "миротворец". Он параллельно выпрашивает у Кремля ядерное оружие, пытается напугать им соседние страны, белорусов, в частности.

Но, конечно, все видят, что Лукашенко – не миротворец. Он является соучастником агрессии. За это он должен обязательно ответить и перед белорусами, и перед украинцами, и перед международным сообществом.

Переговоры с участием Беларуси

Лукашенко однажды заявил, что Беларусь должна присутствовать на переговорах по урегулированию российско-украинской войны, ведь там будут обсуждать белорусские интересы. Он сказал, что "они могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать". Как вы видите переговоры по итогам войны? Должна ли участвовать Беларусь? И как расценивать такие заявления диктаторов?

Прежде всего следует сказать, что Лукашенко не представляет Беларусь. Он незаконный президент, узурпатор, марионетка Кремля. Он сдает нашу страну и не имеет права участвовать в международных переговорах от имени Беларуси. Он не представляет нашу нацию.

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Но, конечно, мы понимаем, что будущее Беларуси зависит от результата этой войны – от победы Украины.

Нам очень важно, чтобы интересы белорусов также были учтены. Но интересы не Лукашенко, а представителей белорусского народа, демократических сил.

Нам очень важно, чтобы российские войска покинули не только всю территорию Украины, но и ушли с территории Беларуси тоже. Чтобы обеспечить реальный нейтралитет Беларуси, нам нужно обеспечить демократический транзит власти.

Мир не будет надежным, долговечным, если Беларусь останется под контролем России и Лукашенко. Это будет постоянная угроза и Украине, и всей Европе.

Поэтому мы сейчас также ведем переговоры с нашими демократическими партнерами, чтобы голос именно демократической Беларуси присутствовал на переговорах на любом уровне.

Потому что сейчас у белорусов есть такой страх, что во время или по результатам какого-то соглашения Беларусь отдадут как утешительный приз Путину, вопреки воле белорусского народа. Этого, конечно, нельзя допустить. Мы сейчас работаем над тем, чтобы наш голос был слышен.

Размещение ядерного оружия

В ноябре Россия впервые нанесла удар по Украине с использованием баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Применение этого оружия Россия назвала "сигналом всему миру". "Орешник" и ядерное оружие на территории Беларуси. Как белорусы реагируют на эти заявления и о возможности вообще размещения такого оружия на территории Беларуси на данный момент?

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Размещая ядерное оружие и "Орешник" на территории Беларуси, Россия пытается укрепить свой контроль над Беларусью, шантажировать Запад, давить на Украину. Это все является частью информационной операции. Все это делается вопреки воле белорусов.

Конечно, нам не нужно никакое ядерное оружие, всякие вооружения, военные штуки российские. Но Лукашенко продает страну Путину. Он превращает нашу территорию в военный полигон.

Теперь Беларусь стала не только заложником, но и потенциальной мишенью. Очевидно, что никакого контроля за любым оружием у самого Лукашенко не будет. Он только продает территорию со всеми белорусами для целей Путина.

Конечно, мы как демократические силы требуем вывода всех российских войск с нашей территории, в частности, ядерного оружия. Мы считаем, что все соглашения, подписанные Лукашенко после 2020 года, в частности, с Россией, не имеют никакой законной силы.

Мы как демократические силы через демократические медиа доносим информацию до белорусов внутри страны и рассказываем, чем размещение ядерного оружия и любого российского оружия может обернуться для нашей страны.

Путин и Лукашенко нужны друг другу

Можем ли мы говорить и подытожить, что прежде всего Путин и Лукашенко – это не друзья, несмотря на высокую интенсивность их контактов? Как мы видим, это явный геополитический "брак по расчету". Сейчас Лукашенко в ситуации, которая тотально усиливается в зависимости от России, не может балансировать через диалог с Западом, как и раньше. Раньше было много заявлений, мы воспринимали это так, что Лукашенко пытается усидеть на двух стульях: Запада и диктатора Путина.

Это правильное восприятие, потому что на протяжении всех этих лет Лукашенко дружил с Западом. Зимой он дружил с Россией, потому что нужен был дешевый газ. Затем летом – с Западом, потому что нужны были какие-то инвестиции или денежные потоки.

Сейчас то, что происходит между Путиным и Лукашенко – это такие симбиотические отношения. Они нужны друг другу. Потому что Путин спас Лукашенко в 2020 году, когда белорусы восстали против режима. В обмен на это Лукашенко сейчас расплачивается нашим суверенитетом, независимостью, идентичностью.

Россия вообще рассматривает расходы на поддержку Лукашенко сейчас как на военные расходы. Руками Лукашенко Россия контролирует Беларусь.

Более удачного человека для Путина, чем Лукашенко, просто не найти. Потому что Лукашенко всегда был самым пророссийским, просоветским человеком Беларуси.

Конечно, мы понимаем, что без поддержки России Лукашенко не продержится и месяца. Он это понимает, и всегда будет лояльным к Москве.

Поэтому все рассуждения о том, что Лукашенко такой несчастный, что он выкручивается, ему некуда деваться, а Путин на него давит, не имеют оснований. Они друг от друга никуда не денутся. Поэтому ждать какого-то поворота политики от Лукашенко не приходится.

О стратегии демократических сил Беларуси. Как они видят развитие ситуации в Беларуси и в регионе? Что вы видите в 2025 году, как будут развиваться события?

Наши цели с 2020 года не изменились. Это свободная Беларусь, возвращение нашей страны на демократический и европейский путь развития и, конечно, освобождение всех заключенных, заложников. Вообще для этого нужен демонтаж диктатуры, нужно вырвать Беларусь из лап России.

Как достичь изменений? Давить и изолировать режим, усиливать демократические силы белорусского общества, укреплять национальную идентичность, поддерживать Украину.

Это наши стратегические направления, по которым мы работаем. Сейчас в Беларуси наш протест находится в подполье. Это очевидно. Мы имеем немного возможностей для действий внутри страны. Но мы работаем в информационном пространстве, поддерживаем подполье, выстраиваем сеть контактов внутри системы, внутри режима.

Кстати, из режима, из системы, которую построил Лукашенко, нам поступает очень много необходимой информации. Это означает, что людей, лояльных к изменениям, там очень много. Они сейчас полезны нам там, где они есть.

Мы помогаем политзаключенным, репрессированным, количество которых увеличивается в геометрической прогрессии. Также мы выстраиваем альтернативные институты, структуры власти. У нас есть Объединенный переходный кабинет, как протоправительство, есть Координационный совет. Такие институты в противовес режиму. Потому что систему победит только система.

Конечно, мы работаем с международными партнерами, чтобы ослабить режимы Лукашенко и Путина через санкции, изоляцию, привлечения к ответственности.

Мы имеем прекрасные отношения со всеми западными партнерами, в частности, США, Канадой, Великобританией, конечно, Евросоюзом.

Кроме этого, мы готовимся к моменту перемен. История показывает, что диктатуры разрушаются внезапно. Конечно, мы верим в победу Украины.

Победа Украины откроет окно возможностей и для белорусов. Мы должны им воспользоваться.

Очень важно, что мы все эти годы остаемся единым движением, несмотря на все попытки режима нас поссорить. Поэтому я испытываю такой осторожный оптимизм относительно будущего Беларуси без Лукашенко.

Я очень надеюсь, что позиция украинской власти также будет принципиальной и жесткой по отношению к режиму. Мы все должны помнить, что только свободная Беларусь может стать надежным партнером и соседом для Украины.