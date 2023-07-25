Выгоден кремлевской "элите": Лукашенко может иметь амбициозный план на Россию

Мятежом вагнеровцев лучше всех сумел воспользоваться самопровозглашенный президент Беларуси. Александр Лукашенко может метить на место Владимира Путина.

Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель аналитического центра "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, Лукашенко вряд ли уступит дерзостью и кровожадностью российскому диктатору.

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"Лукашенко сейчас в очень выгодной ситуации. Его цель – возглавить союзное государство, но я не исключаю, что он претендует на место самого Путина", – отметил Клочок.

К слову, беларусский диктатор отмечал, что говорил с Евгением Пригожиным во время его мятежа исключительно по собственной инициативе. Может быть, он пытается таким образом продемонстрировать российским спецслужбам свою самостоятельность.

Кремлевская "элита" может поддержать Лукашенко

Глава ЧВК "Вагнера" свернул свой мятеж в России именно после разговора с Александром Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси выгоден российской "элите", потому что с ним можно договориться. Эти круги стремятся сохранить свое состояние, когда Россия проигрывает войну против Украины.

Они заинтересованы в том, чтобы не доводить ситуацию до критической для себя и завершить войну на своих условиях. Однако пока не удалось достичь консенсуса относительно преемника Путина.

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