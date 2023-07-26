Лукашенко может шантажировать Путина: интервью с Алексеем Даниловым

Александр Лукашенко 23 июля посетил в Москве своего товарища по военным преступлениям Владимира Путина. Там самопровозглашенный президент Беларуси жаловался, что вагнеровцы якобы уже "напрягают" его. В целом это часть шантажа диктаторов.

Впрочем, сам Лукашенко тоже может шантажировать Путина. В то время как вагнеровцы на территории Беларуси могут угрожать кремлевскому диктатору. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Больше интересного – читайте дальше в материале.

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Чего ждать от заседания Совета Украина – НАТО

– 26 июля должно состояться заседание Совета Украина – НАТО из-за ситуации в Черном море. Ожидаете ли вы веских решений, учитывая, что встреча проходит на уровне послов, а также из-за присутствия Венгрии?

Прежде всего не будем обращать внимание на присутствие Венгрии. Не единственная Венгрия решает все эти вопросы. То, что сейчас Альянс будет проговаривать на уровне послов этот вопрос – это уже первый и очень важный шаг о нашем сотрудничестве и о нашей единственной семье под названием "НАТО".

До того саммита, который недавно состоялся в Вильнюсе, у нас не было такой опции, такого Совета. Сейчас она появилась. Первое заседание было, как известно, с участием нашего президента, а сейчас – это уже рабочее заседание.

В любом случае это – мощный шаг для того, чтобы весь мир понял, особенно в России, что у нас есть партнеры, с которыми мы советуемся, как выходить из тех или иных сложных ситуаций.

– Какие решения могут быть достигнуты и, возможно, какие новые инструменты мы получили с появлением такого органа Совет Украина – НАТО?

Думаю, мы услышим мнения сторон по этому поводу. НАТО – это не только единственный институт. Количество представителей, являющихся ныне членами Альянса, очень большое.

У каждой страны есть свое видение тех или иных вещей, и очень важно их слышать. Какие у кого аргументы – "за", аргументы "сдерживания" и "ожидания" и т.д. Очень важно понимать, кто и что чувствует, какая страна как видит происходящие события.

Это не только единственное мнение, условно говоря, Йенса Столтенберга (Генсек НАТО – 24 Канал). Будет заслушиваться мнение каждой страны и все будут иметь право выступить по вопросам, которые будут на повестке дня.

Это очень важно для того, чтобы делать анализы. Для того чтобы понимать, как видит та или иная страна те проблемы, которые сейчас непосредственно в Черном море.

Полное интервью с Алексеем Даниловым: смотрите видео

Пойдет ли Запад на уступки России, чтобы продлить зерновое соглашение

– В Кремле подтвердили, что Владимир Путин полетит на встречу к Реджепу Эрдогану. Также помощник Путина Юрий Ушаков фактически сказал, что на повестке дня действительно будет, в частности, и зерновое соглашение. Эрдоган заявил, что Россия может вернуться к продовольственной инициативе, если на Западе примут определенные меры. Чего сейчас добивается Кремль? И на каких условиях вы видите продолжение продовольственного коридора?

Кремль, прежде всего, продолжает шантажировать мир очень опасным явлением под названием "голод" – на русском языке. Они его употребляли и использовали длительное время.

Мы помним события 30-х годов прошлого столетия, помним другие события. Все это была Россия, все это было ее руководство, которое применяло искусственный голод для того, чтобы делать те или иные манипуляции.

Путин не отходит от своего плана, и поэтому он до последнего будет держаться за возможность навязывать миру свои правила. Однако замечу, что не Эрдоган отправляется к Путину, а Путин отправляется к нему. Путин – уже абсолютно слабый руководитель страны. И события, которые произошли во время так называемого "марша Пригожина", доказали всему миру, что эта страна уже абсолютно неуправляемая, поэтому нам нужно держать позицию.

Мы не можем идти абсолютно на все уступки, которые предлагает Путин. Более того, они крайне опасны. Ведь если вы только один раз с террористами начинаете о чем-то разговаривать и идти на их условия, террористы будут постоянно вас шантажировать и постоянно требовать все большего и большего.

Россия – страна-террорист. Это должен признать весь мир. И с этими нарративами спокойно двигаться дальше к нашей полной победе. Без этого ведь не будет справедливого мира.

И тогда уже может возникать вопрос западного мира – что такое справедливость? Что такое западные ценности? И кто их тогда будет в конце концов отстаивать, если сейчас Россия будет продолжать порочить и навязывать свои авторитарные, а иногда и в совершенно ином виде требования?

– На Западе все же готовы договариваться по некоторым, по крайней мере, вопросам. Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш подтвердил информацию о том, что действительно была готовность пойти на уступки и, в частности, подсоединить "Россельхозбанк" к SWIFT в обмен на продление зерновой инициативы. Очевидно, Путину этого оказалось слишком мало. Какие уступки вы допускаете от Запада для России, чтобы продлить зерновую инициативу?

Когда мы уже говорим словосочетание "уступки" – террористам нельзя идти ни на какие уступки. Но если мир считает, чтобы не было искусственного голода, нужно что-то предложить России, это должно быть в тех пределах, которые будут, по крайней мере, понятными.

Которые поймут наши военные, наши женщины, наши дети. В конце концов, которые воспримут те наши 500 деток, которые сейчас на небесах. Из-за того, что этот террорист №1 в мире их туда отправил.

Следует понимать, что должна быть справедливость. Тот же Гутерриш и все остальные должны это понимать. Когда МАГАТЭ находят мины российского производства у Запорожской АЭС, так имейте в виду, что это – страна-террорист.

Чем больше вы будете идти им на те или иные уступки, тем больше у них будет разжигаться желание вас продолжить шантажировать. Мир должен держаться и спокойно помогать Киеву. А Россию должны заставить выполнять все международные нормы права, которые существуют.

Риск провокаций России в Черном море очень высокий

– В британской разведке заявили о том, что Россия вывела в Черное море свой корвет для перехвата коммерческих судов. А перед тем в Госдепе США сообщали о том, что Россия готовит "операцию под чужим флагом" в Черном море. Действительно ли вы допускаете, что оккупанты могут решиться на такую провокацию?

Они могут делать все что угодно. Они способны. Когда Путин приходил к власти, тогда на Каширском шоссе (в Москве – 24 Канал) собственных граждан подорвали в гражданских домах. Все, что у них было во времена правления Путина, они же не гнушаются ничем. Для них международное право вообще отсутствует. Это большая трагедия для мира.

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Если речь пойдет о каких-то уступках России, имейте в виду, что это очень опасная вещь. Они сейчас манипулируют ЧВК "Вагнера", которая находится в Беларуси и другими вещами, заставляя мир, работать по желанию этих извергов.

Очень опасная ситуация. Нам нужно внимательно смотреть, чтобы этот предел не был перейден. Ведь если так будет происходить, то каждая страна будет иметь право применять силу для решения тех или иных международных вопросов. Тогда о каком мире мы будем говорить?

Могут ли США снизить помощь

– Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что F-16 существенно помогут обезопасить ситуацию в Черном море и помогут с продлением зернового соглашения. Допускаете ли вы, что на фоне эскалации в Черном море, Запад может ускорить темпы поставок того или иного вооружения?

То, что касается F-16, это – залог нашего успеха. Это большая помощь стран-партнеров для нашей страны. К большому сожалению, сейчас ситуация находится в такой точке, что окончательного решения, чтобы начали учения наши уже военные, которые готовы (нет – 24 Канал).

Я более чем уверен, что это будет очень быстро с учетом опыта наших военных. Некоторые из них ясно понимают. Я могу сказать, что они уже, согласно этим данным системы OSINT, занимаются вопросами F-16. Те, что есть в открытых источниках. Уже знакомятся с этими вещами.

Я очень хочу, чтобы это было максимально быстро. Но мы понимаем, что это не будет завтра, к сожалению, или послезавтра. Это будет определенный промежуток времени.

А министр прав, что это, конечно, поможет не только в зерновом соглашении, но и во многих других вопросах сдерживать того агрессора и отправить его к себе. Чтобы он, наконец, отстал от нас раз и навсегда.

– Wall Street Journal пишет о том, что якобы "медленное" контрнаступление ВСУ может подвергнуть сомнению дальнейшую военную помощь со стороны Соединенных Штатов. На ваш взгляд, действительно ли мы стоим перед такой угрозой, что наш основной партнер может снизить свою поддержку?

Я не думаю, что будет уменьшение темпов поддержки. Более того, что касается контрнаступления: это же не художественный фильм или спектакль. Это жизнь, а она тяжелая и сложная. И это фронт, если бы у наших военных была способность продвигаться быстрее, то, конечно, они это делали бы. Силы обороны делают все от них зависящее, чтобы освободить наши территории.

И когда кто-то дает оценки о "медленном движении" (Вооруженных Сил – 24 Канал), то я хочу заметить, что это абсолютно некорректная трактовка этого вопроса.

Наши военные двигаются так, как дает им противник, который не слаб. Это не какие-то там "чмобики", а все-таки вооруженные силы России, у которых есть большое количество советского оружия. Да, они уже истощили свои немалые запасы, но еще раз подчеркиваю, что это очень сложная работа: удерживать и освобождать свою территорию.

Я не думаю, что западные партнеры будут уменьшать свою помощь. Потому что это будет выглядеть так, будто Запад слабее России. А так не может быть, потому что это совсем другие экономики. Россия эту войну не выиграет. Победа будет за нами и нашими партнерами.

России помогает делать дроны не только Иран.

– Россия наращивает темпы производства беспилотников, крайне важные в этой войне. По сообщению CNN, в этом ей активно помогает Иран, вовлеченный в строительство завода по изготовлению "Шахедов". Также украинская разведка отмечает, что России удалось увеличить производство "Ланцетов". Действительно ли Запад может разрешить России беспрепятственно увеличивать производство БПЛА и другого вооружения?

Действительно, сейчас перед нами стоит такой вызов. Россия занимается производством беспилотников, которые в свое время получала от Ирана. Наша разведка докладывает практически о каждом шаге противника в этом направлении.

Сегодня можно констатировать, что в этих беспилотниках могут быть не только иранские компоненты, но и других стран. Если это будет доказано и у нас будут наглядные доказательства, то обнародуем перечень стран, являющихся спонсорами убийства наших детей, женщин и пожилых людей. Ведь эти дроны летят не на военные цели, а на гражданскую инфраструктуру. Поэтому, благодаря этому отчету, весь мир будет понимать, как это происходит.



Путин с главой Ирана / РосСМИ

Что же касается наращивания производства… Конечно, за более чем 500 дней войны они поняли, что победить нас таким способом не могут. Поэтому россияне делают выводы из своих ошибок на первом этапе войны и сейчас это более серьезные вызовы для наших военных и страны в целом.

Вагнеровцы в Беларуси представляют угрозу Путину, он это понимает

– Александр Лукашенко ездил в Россию. Снова привез Владимиру Путину какие-то карты, и тот настолько увлекся, что решил продлить их встречу еще на 2 дня. Белорусский диктатор угрожал, что вагнеровцы, которые находятся на территории Беларуси, могут пойти на Польшу. Чего добиваются два диктатора, используя такую риторику?

Прежде всего, это продолжение того шантажа, который совершает Россия по всему миру. В этом случае Лукашенко просто сообщник этого шантажа.

Пойдет ли ЧВК "Вагнера", расположенная на территории Беларуси, на страну-члена НАТО, мне сложно сказать. Это было бы похоже на безумие, ведь в таком случае можно будет применить 5 статью устава НАТО, и тогда вопрос Беларуси, России и всех имеющихся там группировок может закончиться, не начавшись.

Путин и Лукашенко преследуют своих соседей, пытаясь бряцать оружием. Стоит следить за развитием этих событий, но я не уверен, что они примут такое решение.

Я думаю, что пребывание вагнеровцев на территории Беларуси беспокоит не только нас, но и Путина. Он не понимает, что происходило во время "марша на Москву", когда весь мир увидел полную несостоятельность России принимать вызовы, имеющиеся внутри их страны.

Еще прошлой весной я говорил, что российская агрессия завершится противостоянием бандитских группировок с тяжелой техникой внутри Садового кольца Москвы. Они будут выяснять, кто станет преемником Путина, и мы еще увидим это в ближайшее время.

– Если поход вагнеровцев на Польшу малореалистичный сценарий, к чему тогда их готовят сейчас и для кого они будут представлять первоочередную угрозу?

Я не исключаю, что Лукашенко может шантажировать Путина, используя ЧВК "Вагнера". Следует иметь в виду, что после похода Евгения Пригожина ситуация в российской армии, и до этого не крепкая, стала совершенно разбалансированной.

Пригожин совместно со своими террористами убил 39 российских военных во время этого марша и не понес за это никакой ответственности. Более того, после этого он даже встречался с Путиным. Это полный театр абсурда.

Поэтому вагнеровцы, которые находятся на территории Беларуси, могут представлять угрозу и Путину. Не исключаю, что этот вопрос Лукашенко и Путин обсуждали на своей встрече. Однако также это может быть определенным вызовом для Украины, потому что окончательная цель пребывания ЧВК "Вагнера" на территории Беларуси пока неизвестна.

Сейчас часть вагнеровцев участвует в тренировке белорусской армии. Происходит накопление сил… Все очень внимательно следят за этим вопросом, в том числе и наша разведка, которая ежедневно докладывает президенту. Так что этот вопрос находится на контроле.

– Многие аналитики говорят, что Путин хотел бы сохранить ЧВК "Вагнера", но при этом избавиться от Пригожина и угроз, связанных с ним. Что, на ваш взгляд, будет дальше происходить с вагнеровцами?

Они занимались терроризмом не только на территории нашей страны, но и на территории Африки и других городов мира. К сожалению, мировое сообщество в свое время упустило момент, когда десять лет назад они появились. Их нужно было уже тогда приравнивать к террористической институции вроде Аль-Каиды, ИГИЛа или других группировок, которые признаны террористическими во всем цивилизованном мире.

Именно так нужно было поступать. Сейчас это может быть как внутренний вызов для России, так и вызов для совершения тех или иных террористических актов на территории любой страны с учетом их опыта.

В России придумали новый способ скрытой мобилизации

– Вчера российская госдума проголосовала за поправки к закону, который фактически позволяет создавать региональные частные военные компании за средства местного бюджета и в условиях военного положения. Они также получают стрелковое оружие от минобороны России. К чему готовится российский диктатор подобным образом?

Это такая скрытая мобилизация. Согласно российскому законодательству, которое принимают в Думе, они не могут пойти на открытую мобилизацию – не могут сделать это публично. Поэтому и делают некую "суррогатную" вещь. Считается, что с помощью министерства обороны смогут создать территориальные группировки.

Насколько это им поможет – сложно сказать, потому что ресурс не такой уж очень большой. Да, он есть. Но те, кто хотел, уже пошли воевать с территории России. Поэтому сейчас они пытаются таким образом решить этот вопрос.

Хотя каждый день наши парни и девушки отправляют "груз 200" в мешках в Россию. А оккупанты таким образом пытаются найти им замену. Много ли будет желающих? Посмотрим. Думаю, что в ближайшее время доклады нашей разведки дадут ответы на вопрос, насколько у них этот закон будет работать.

– 21 июля задержали Игоря Гиркина и арестовали на 2 месяца. На ваш взгляд, а за этим, что стоит?

В первую очередь за этим стоит обычный испуг. Испуг Кремля, испуг Путина и его ближайшего окружения. Хочу заметить, что то, что касается ситуации с Пригожиным. Имейте в виду, что представители ближайшего окружения (Путина – 24 Канал) в этом принимали непосредственное участие. И были сообщниками с Пригожиным.

Потому и сейчас такая странная ситуация. Но Путин сейчас не решается убрать всех. Хотя точно знает, кто в этом участвовал.

Что касается Гиркина. Это предупреждение всем, кто будет выступать на телевидении. Он нигде не выступал, кроме телевидения, в последнее время. Для того чтобы еще больше закручивать гайки, чтобы никто не имел другое мнение. Это такой показательный арест Гиркина на 2 месяца, который на самом деле ничего не решит. Там гражданского общества, другого мнения нет точно лет уже 10.



Гиркина арестовали на 2 месяца / РосСМИ

Дела против ОПЗЖ и Аристова только начало

– Хочу спросить о громких делах в Украине. Сегодня объявили о подозрении экс-нардепу от ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу. Вчера объявили о подозрении Евгению Мураеву. Это важные дела, но Мураев находится в Вене, а Рабинович – в Израиле. Какие видите перспективы этих дел? Почему сейчас это стало возможно, когда проходит уже почти полтора года с начала полномасштабного вторжения России?

Я бы хотел говорить не о перспективах, а о ретроспективе. К сожалению, мы должны констатировать, что в свое время, когда Мураев и Рабинович, и многие другие занимались антигосударственной деятельностью, то соответствующие службы на это не реагировали. На все нужно реагировать вовремя.

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Сегодня имеем действия в отношении Мураева, Рабиновича, других лиц. Но еще раз подчеркиваю – все нужно делать вовремя. Очень хочу, чтобы после нашей победы мы понимали – если будем в дальнейшем закрывать глаза на всю российскую агентуру, которая в свое время "цвела" и которую некоторые люди поддерживали, то нам будет крайне сложно строить государство нашей мечты – светлую, большую, независимую Украину, в которой каждый гражданин чувствует себя человеком.

– Суд отправил под стражу на 2 месяца нардепа Александра Пономарева. В первый день полномасштабного вторжения он уехал в Бердянск и работал там почти год: перестроил бизнес, сотрудничал с оккупантами, продавал горючее российской армии. А потом вернулся в Киев, продолжал работать в ВР, входил в Комитет по нацбезопасности. Как вы оцениваете угрозу, которую он мог нести за это время, поскольку имел доступ к сверхчувствительной информации?

Разделим ответ на этот вопрос на 2 части. Что касается доступа к чувствительной информации. Имейте в виду, что это не совсем соответствует действительности. Если он член Комитета, то это не значит, что он имеет право знакомиться с теми или иными вещами.

Это все по-другому работает. Во-первых, не обязательно каждый депутат получает возможность работать с теми или иными документами, даже если он имеет доступ к государственной тайне по закону.

Во-вторых, моя позиция относительно ОПЗЖ и той всей братии, которая привела сюда войну, известна всем и остается неизменной. Я считаю, что они все без исключения должны уйти из Рады. Это Верховная Рада нашей страны, это не Совет России. Это другие вещи.



Рабинович вместе с еще одним предателем – Виктором Медведчуком / Украинская правда

Они сообщники, постоянные участники тех вещей, последствиями которых является развязанная в феврале 2014 года война и ее активизация 24 февраля 2022 года. Они все являются соучастниками этого процесса. Они должны были бы иметь честь уйти спокойно, если она у них есть. Занимайтесь бизнесом, занимайтесь чем угодно. Но находиться в стенах Рады и представлять народ нашей страны – это такая уж ситуация.

Более чем уверен, что это только начало для этих представителей ОПЗЖ. Вы не можете перекраситься, если вы внутри окрашены. Это просто невозможно.

– Есть еще одно дело нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова, который был замечен ранее на Мальдивах. Вопиющим является то, что чиновники и нардепы могут ехать за границу только по согласованию от СНБО. Насколько мы понимаем, Аристов такого разрешения не получал. Хочу спросить, что вам известно. На каких основаниях он выехал за границу? Как дальше здесь может складываться его судьба?

Не совсем по решению Совета нацбезопасности и обороны. Было решение СНБО, которое регламентирует, как может выезжать то или иное должностное лицо во время войны, в частности, и нардепы. Там прописано, что если вы отправляетесь в командировку, по волонтерским делам или по делам, связанным с депутатской деятельностью, то глава Верховной Рады может дать вам такую командировку по процедуре.

Произошедшее с этим представителем является вопиющим случаем. Если все это подтвердится, я думаю, что соответствующее решение должно быть принято депутатами относительно пребывания того или иного человека непосредственно в зале. Насколько я проинформирован: вчера он написал заявление о сложении полномочий. Давайте будем смотреть, как на это будут реагировать депутаты Верховной Рады.