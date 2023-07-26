Утім, сам Лукашенко теж може шантажувати Путіна. Тоді як вагнерівці на території Білорусі можуть загрожувати кремлівському диктатору. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Більше цікавого – читайте далі у матеріалі.

До теми Путін і надалі остерігається ПВК "Вагнера", а Лукашенко хоче цим скористатись, – ISW

Чого очікувати від засідання Ради Україна – НАТО

– 26 липня має відбутися засідання Ради Україна – НАТО через ситуацію у Чорному морі. Чи очікуєте ви вагомих рішень, з огляду на те, що зустріч відбувається на рівні послів, а також через присутність Угорщини?

Передусім, не будемо звертати увагу на присутність Угорщини. Не єдина Угорщина розв'язує всі ці питання. Те, що нині Альянс проговорюватиме на рівні послів це питання – це вже перший і дуже важливий крок про нашу співпрацю і про нашу єдину родину під назвою "НАТО".

До того саміту, який нещодавно відбувся у Вільнюсі, у нас не було такої опції, такої Ради. Зараз вона з'явилася. Перше засідання було, як відомо, за участі нашого президента, а зараз – це вже робоче засідання.

У будь-якому випадку, це – потужний крок для того, щоби весь світ зрозумів, особливо в Росії, що в нас є партнери, з якими ми радимося, як виходити з тих чи інших складних ситуацій.

– Які рішення можуть бути досягнуті й, можливо, які нові інструменти ми отримали з появою такого органу Рада Україна – НАТО?

Думаю, ми почуємо думки сторін щодо цього. НАТО – це не лише єдина інституція. Кількість представників, які є нині членами Альянсу, дуже велика.

У кожної країни є своє бачення тих чи інших речей, і дуже важливо їх чути. Які в кого аргументи – "за", аргументи "стримування" та "очікування" тощо. Дуже важливо розуміти, хто і що відчуває, яка країна як бачить ті чи інші події, що відбуваються.

Це не лише єдина думка, умовно кажучи, Єнса Столтенберга (Генсек НАТО – 24 Канал). Заслуховуватиметься думка кожної країни й усі матимуть право виступити щодо питань, які нині будуть на порядку денному.

Це дуже важливо для того, аби робити аналізи. Для того, аби розуміти, як бачить та чи інша країна ті проблеми, які нині є безпосередньо в Чорному морі.

Повне інтерв'ю з Олексієм Даніловим: дивіться відео

Чи піде Захід на поступки Росії, щоб продовжити зернову угоду

– У Кремлі підтвердили, що Владімір Путін полетить на зустріч до Реджепа Ердогана. Також помічник Путіна Юрій Ушаков фактично сказав, що на порядку денному дійсно буде, зокрема, і зернова угода. Ердоган заявив, що Росія може повернутися до продовольчої ініціативи, якщо на Заході вживуть певних заходів. Чого зараз добивається Кремль? І на яких умовах ви бачите продовження продовольчого коридору?

Кремль передусім продовжує шантажувати світ дуже небезпечним явищем під назвою "голод" – російською мовою. Вони його вживали й використовували тривалий час.

Ми пам'ятаємо події 30-х років минулого сторіччя, пам'ятаємо інші події. Усе це – була Росія, усе це – було її керівництво, яке застосовувало штучний голод для того, щоби робити ті чи інші маніпуляції.

Путін не відходить від свого плану і тому він до останнього триматиметься за можливість нав'язувати світу свої правила. Однак зауважу, що не Ердоган відправляється до Путіна, а Путін відправляється до нього. Путін – вже абсолютно слабкий керівник країни. І події, які відбулися під час так званого "маршу Пригожина", довели всьому світу, що ця країна є вже абсолютно некерована, тому нам треба тримати позицію.

Ми не можемо йти абсолютно на всі поступки, які пропонує Путін. Ба більше, вони є вкрай небезпечними. Адже, якщо ви лише один раз з терористами починаєте про щось розмовляти та йти на їхні умови, терористи постійно вас шантажуватимуть і постійно вимагатимуть дедалі більшого і більшого.

Росія – країна-терорист. Це має визнати весь світ. І з цими наративами спокійно рухатися далі до нашої повної перемоги. Адже без цього не буде справедливого світу.

І тоді вже може виникати питання до західного світу – що таке справедливість? Що таке західні цінності? І хто їх тоді врешті-решт відстоюватиме, якщо нині Росія буде продовжувати паплюжити та нав'язувати свої авторитарні, а інколи й у зовсім іншому вигляді вимоги?

– На Заході все ж таки готові домовлятися з деяких, принаймні, питань. Раніше генсек ООН Антоніу Гутерреш підтвердив інформацію про те, що дійсно була готовність піти на поступки й, зокрема, під'єднати "Россільгоспбанк" до SWIFT в обмін на продовження зернової ініціативи. Вочевидь, Путіну цього виявилося замало. Які поступки ви допускаєте від Заходу для Росії, аби продовжити зернову ініціативу?

Коли ми вже кажемо словосполучення "поступки" – терористам не можна йти ні на які поступки. Але якщо світ вважає, щоби не було штучного голоду, то треба щось запропонувати Росії, це має бути у тих межах, які будуть, принаймні, зрозумілими.

Які зрозуміють наші військові, наші жінки, наші діти. Врешті-решт, які сприймуть ті наші 500 діточок, які нині на небесах. Через те, що цей терорист №1 у світі їх туди відправив.

Треба розуміти, що має бути справедливість. Той же Гутерреш і решта мають це розуміти. Коли МАГАТЕ знаходять міни російського виробництва біля Запорізької АЕС, так майте на думці, що це – країна-терорист.

Чим більше ви йтимете їм на ті чи інші поступки, тим більше в них розпалюватиметься бажання вас продовжити шантажувати. Світ має триматися і спокійно допомагати Києву. А Росію мають примусити виконувати всі міжнародні норми права, які існують.

Ризик провокацій Росії у Чорному морі дуже високий

– У британській розвідці заявили про те, що Росія вивела в Чорне море свій корвет для перехоплення комерційних суден. А перед тим у Держдепі США повідомляли про те, що Росія готує "операцію під чужим прапором" у Чорному морі. Чи дійсно ви допускаєте, що окупанти можуть наважитися на таку провокацію?

Вони можуть робити все, що завгодно. Вони здатні. Коли Путін приходив до влади, тоді на Каширському шосе (у Москві – 24 Канал) власних громадян зірвали в цивільних будинках. Усе, що в них було за часів правління Путіна, вони ж не гребують нічим. Для них міжнародне право взагалі відсутнє. Це велика трагедія для світу.

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Якщо йтиме мова про якісь там поступки Росії, майте на думці, що це дуже-дуже небезпечна річ. Вони нині маніпулюють ПВК "Вагнера", яка перебуває в Білорусі та іншими речами, примушуючи світ, працювати за бажанням цих нелюдів.

Дуже-дуже небезпечна ситуація. Нам треба уважно дивитися, щоби ця межа не була перейдена. Адже, якщо так відбуватиметься, то кожна країна матиме право застосовувати силу для розв'язання тих чи інших міжнародних питань. Тоді про який світ ми говоритимемо?

Чи можуть США зменшити допомогу

– Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про те, що F-16 суттєво допоможуть убезпечити ситуацію у Чорному морі та допоможуть із продовженням зернової угоди. Чи допускаєте ви, що на тлі ескалації у Чорному морі, Захід може пришвидшити темпи постачання того чи іншого озброєння?

Те, що стосується F-16, це – запорука нашого успіху. Це – велика допомога країн-партнерів для нашої країни. На превеликий жаль, нині ситуація перебуває в такій точці, що остаточного рішення, щоби почали навчання наші вже військові, які готові (немає – 24 Канал).

Я більш ніж впевнений, що це буде дуже швидко з урахуванням досвіду наших військових. Деякі з них чітко розуміють. Я можу сказати, що вони вже, згідно з тими даними системи OSINT, переймаються питаннями F-16. Ті, які є у відкритих джерелах. Уже знайомляться з цими речами.

Я дуже хочу, щоби це було максимально швидко. Але ми маємо розуміння, що це не буде завтра, на жаль, або післязавтра. Це буде певний проміжок часу.

А міністр має рацію, що це звичайно допоможе не лише в зерновій угоді, але й в багатьох інших питаннях стримувати того агресора і відправити його до себе. Щоби він, врешті-решт, відчепився від нас раз і назавжди.

– Wall Street Journal пише про те, що нібито "повільний" контрнаступ ЗСУ може поставити під сумнів подальшу військову допомогу збоку Сполучених Штатів. На ваш погляд, чи дійсно ми стоїмо перед такою загрозою, що наш основний партнер може зменшити свою підтримку?

Я не думаю, що буде зменшення темпів підтримки. Ба більше, що стосується контрнаступу: це ж не художній фільм чи спектакль. Це життя, а воно важке і складне. І це фронт, якби у наших військових була спроможність просуватися швидше, то звичайно вони це робили б. Сили оборони роблять усе від них залежне, щоб звільнити наші території.

І коли хтось дає оцінки про "повільний рух" (Збройних Сил – 24 Канал), то я хочу зауважити, що це є абсолютно некоректним трактуванням цього питання.

Наші військові рухаються так, як дає їм супротивник, який не є слабким. Це не якісь там "чмобіки", а таки збройні сили Росії, у яких є велика кількість радянської зброї. Так, вони вже виснажили свої чималі запаси, але ще раз наголошую, що це дуже складна робота: утримувати та звільняти свою територію.

Я не думаю, що західні партнери зменшуватимуть свою допомогу. Бо тоді це виглядатиме так, ніби Захід слабший за Росію. А так не може бути, тому що це зовсім інші економіки. Росія цю війну не виграє. Перемога буде за нами та нашими партнерами.

Росії допомагає робити дрони не лише Іран

– Росія нарощує темпи виробництва безпілотників, які вкрай важливі у цій війні. За повідомленням CNN, в цьому їй активно допомагає Іран, який залучений у будівництво заводу з виготовлення "Шахедів". Також українська розвідка зазначає, що Росії вдалося збільшити виробництво "Ланцетів". Чи дійсно Захід може дозволити Росії безперешкодно збільшувати виробництво БпЛА та іншого озброєння?

Дійсно, зараз перед нами постає такий виклик. Росія займається виробництвом безпілотників, які свого часу отримувала від Ірану. Наша розвідка доповідає практично про кожен крок противника у цьому напрямку.

Сьогодні можемо констатувати, що в цих безпілотниках можуть бути не лише іранські компоненти, а й інших країн. Якщо це буде доведено і ми матимемо наочні докази, то оприлюднимо перелік країн, які є спонсорами вбивства наших дітей, жінок та літніх людей. Адже ці дрони летять не на військові цілі, а на цивільну інфраструктуру. Тому завдяки цьому звіту весь світ розумітиме, як це відбувається.



Путін з очільником Ірану / РосЗМІ

Що ж стосується нарощування виробництва… Звичайно, за понад 500 днів війни вони зрозуміли, що перемогти нас у такий спосіб не можуть. Тому росіяни роблять висновки зі своїх помилок на першому етапі війни й зараз це більш серйозні виклики для наших військових і загалом країни.

Вагнерівці у Білорусі становлять загрозу Путіну, він це розуміє

– Алєксандр Лукашенко їздив до Росії. Знову привіз Владіміру Путіну якісь карти, і той настільки захопився, що вирішив продовжити їхню зустріч ще на 2 дні. Білоруський диктатор погрожував, що вагнерівці, які перебувають на території Білорусі, можуть піти на Польщу. Чого добиваються два диктатори, використовуючи таку риторику?

Передовсім це продовження того шантажу, який вчиняє Росія щодо всього світу. У цьому випадку Лукашенко є просто спільником цього шантажу.

Чи піде ПВК "Вагнера", розташована на території Білорусі, на країну-члена НАТО, мені складно сказати. Це було б схоже на божевілля, адже в такому разі можна буде застосувати 5 статтю статуту НАТО, і тоді питання Білорусі, Росії та всіх угруповань, які там є, може закінчитися, не почавшись.

Путін і Лукашенко переслідують своїх сусідів, намагаючись брязкати зброєю. Варто стежити за розвитком цих подій, але я не впевнений, що вони приймуть таке рішення.

Я думаю, що перебування вагнерівців на території Білорусі турбує не лише нас, а й Путіна. Він не розуміє, що відбувалося під час "маршу на Москву", коли весь світ побачив повну неспроможність Росії приймати виклики, наявні всередині їхньої країни.

Ще минулої весни я говорив, що російська агресія завершиться протистоянням бандитських угруповань із важкою технікою всередині Садового кільця Москви. Вони з'ясовуватимуть, хто стане наступником Путіна, і ми ще побачимо це найближчим часом.

– Якщо похід вагнерівців на Польщу є малореалістичним сценарієм, до чого тоді їх готують зараз і для кого вони становитимуть першочергову загрозу?

Я не виключаю, що Лукашенко може шантажувати Путіна, використовуючи ПВК "Вагнера". Варто мати на увазі, що після походу Євгенія Пригожина ситуація в російській армії, яка й до того не була міцною, стала абсолютно розбалансованою.

Пригожин спільно зі своїми терористами вбив 39 російських військових під час цього маршу й не поніс за це жодної відповідальності. Ба більше, після цього він навіть зустрічався з Путіним. Це повний театр абсурду.

Тому вагнерівці, які перебувають на території Білорусі, можуть становити загрозу і для Путіна. Не виключаю, що саме це питання Лукашенко і Путін обговорювали на своїй зустрічі. Однак також це може бути певним викликом для України, бо остаточна мета перебування ПВК "Вагнера" на території Білорусі поки що невідома.

Зараз частина вагнерівців бере участь у тренуванні білоруської армії. Відбувається накопичення сил… Усі дуже уважно слідкують за цим питанням, зокрема і наша розвідка, яка щодня доповідає президенту. Тож це питання перебуває на контролі.

– Багато аналітиків говорять, що Путін хотів би зберегти ПВК "Вагнера", але при цьому позбутися Пригожина і загроз, пов'язаних із ним. Що, на ваш погляд, далі відбуватиметься із вагнерівцями?

Вони займалися тероризмом не лише на території нашої країни, але й на території Африки та інших містах світу. На жаль, світова спільнота свого часу проґавила момент, коли десять років тому вони з'явилися. Їх треба було вже тоді прирівнювати до терористичної інституції на кшталт Аль-Каїди, ІДІЛу чи інших угруповань, які визнані терористичними у всьому цивілізованому світі.

Саме так треба було вчиняти. Зараз це може бути як внутрішній виклик для Росії, так і виклики для здійснення тих чи інших терористичних актів на території будь-якої країни з урахуванням їхнього досвіду.

У Росії вигадали новий спосіб прихованої мобілізації

– Учора російська держдума проголосувала за поправки до закону, який фактично дозволяє створювати регіональні приватні військові компанії за кошти місцевого бюджету і в умовах воєнного стану. Вони також отримують стрілецьку зброю від міноборони Росії. До чого готується російський диктатор у такий спосіб?

Це така прихована мобілізація. Згідно з російським законодавством, яке приймають в думі, вони не можуть піти на відкриту мобілізацію – не можуть зробити це публічно. Тому й роблять таку собі "сурогатну" річ. Вважають, що за допомогою міністерства оборони зможуть створити територіальні угруповання.

Наскільки це їм допоможе – складно сказати, бо ресурс не є аж таким дуже великим. Так, він є. Але ті, хто хотіли, вже пішли воювати з території Росії. Тому зараз вони намагаються у такий спосіб розв'язати це питання.

Хоча кожного дня наші хлопці й дівчата відправляють "вантаж 200" в мішках в Росію. А окупанти у такий спосіб намагаються знайти їм заміну. Чи багато буде охочих? Глянемо. Думаю, що найближчим часом доповіді нашої розвідки дадуть відповіді на питання, наскільки у них цей закон працюватиме.

– 21 липня затримали Ігоря Гіркіна та заарештували на 2 місяці. На ваш погляд, а за цим що стоїть?

Насамперед за цим стоїть звичайний переляк. Переляк Кремля, переляк Путіна і його найближчого оточення. Хочу зауважити, що те, що стосується ситуації з Пригожиним. Майте на увазі, що представники найближчого оточення (Путіна – 24 Канал) в цьому брали безпосередню участь. І були спільниками з Пригожиним.

Тому й зараз така дивна ситуація. Але Путін зараз не наважується прибрати всіх. Хоча точно знає, хто в цьому брав участь.

Що стосується Гіркіна. Це попередження усім, хто виступатиме на телебаченні. Він ніде не виступав, окрім телебачення, останнім часом. Для того, щоб ще більше закручувати гайки, щоб ніхто не мав іншу думку. Це такий показовий арешт Гіркіна на 2 місяці, який насправді нічого не вирішить. Бо там громадянського суспільства, іншої думки немає точно років вже 10.



Гіркіна заарештували на 2 місяці / РосЗМІ

Справи проти ОПЗЖ і Арістова лише початок

– Хочу спитати про гучні справи в Україні. Сьогодні оголосили про підозру екснардепу від ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу. Вчора оголосили про підозру Євгенію Мураєву. Це важливі справи, але Мураєв перебуває нібито у Відні, а Рабінович – в Ізраїлі. Які ви бачите перспективи цих справ? Чому лише зараз це стало можливо, коли минає вже майже півтора року з початку повномасштабного вторгнення Росії?

Я б хотів говорити не про перспективи, а про ретроспективу. На превеликий жаль, ми маємо констатувати, що свого часу, коли Мураєв і Рабінович, і багато-багато інших займалися антидержавницькою діяльністю, то відповідні служби на це не реагували. На все треба реагувати вчасно.

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Сьогодні маємо дії щодо Мураєва, Рабіновича, інших осіб. Але ще раз наголошую – все треба робити вчасно. Дуже хочу, щоб після нашої перемоги ми розуміли – якщо будемо надалі заплющувати очі на всю російську агентуру, яка свого часу "цвіла" і яку деякі люди підтримували, то нам буде вкрай складно будувати державу нашої мрії – світлу, велику, незалежну Україну, в якій кожен громадянин почуває себе людиною.

– Суд відправив під варту на 2 місяці нардепа Олександра Пономарьова. У перший день повномасштабного вторгнення він виїхав до Бердянська і працював там майже рік: перелаштував бізнес, співпрацював з окупантами, продавав пальне російській армії. А потім повернувся в Київ, продовжував працювати у ВР, входив до Комітету з питань нацбезпеки. Як ви оцінюєте загрозу, яку він міг нести упродовж цього часу, оскільки мав доступ до надчутливої інформації?

Розділімо відповідь на це питання на 2 частини. Що стосується доступу до чутливої інформації. Майте на увазі, що це не зовсім відповідає дійсності. Якщо він член Комітету, то це не значить, що він має право знайомитися з тими чи іншими речами.

Це все по-іншому працює. По-перше, не обов'язково кожен депутат отримує можливість працювати з тими чи іншими документами, навіть якщо він має доступ до державної таємниці згідно з законом.

По-друге, моя позиція щодо ОПЗЖ і тої всієї братії, яка привела сюди війну відома всім і залишається незмінною. Я вважаю, що вони всі без винятку мають піти з Ради. Це Верховна Рада нашої країни, це не є Рада Росії. Це інші речі.



Рабінович разом із ще одним зрадником – Віктором Медведчуком / Українська правда

Вони є спільниками, постійними учасниками тих речей, наслідками яких є розв'язана в лютому 2014 року війна та її активізація 24 лютого 2022 року. Вони є всі співучасниками цього процесу. Вони мали б мати честь піти спокійно, якщо вона у них є. Займайтеся бізнесом, займайтеся чим завгодно. Але перебувати в стінах Ради та представляти народ нашої країни – це така вже ситуація.

Більш ніж впевнений, що це тільки початок для цих представників ОПЗЖ. Ви не можете перефарбуватися, якщо ви всередині пофарбовані. Це просто неможливо.

– Є ще одна справа нардепа від "Слуги народу" Юрія Арістова, якого помітили раніше на Мальдівах. Кричущим є те, що чиновники і нардепи можуть їхати за кордон лише за погодженням від РНБО. Наскільки ми розуміємо, Арістов такого дозволу не отримував. Хочу спитати, що вам відомо. На яких підставах він виїхав за кордон? Як далі тут може складатися його доля?

Не зовсім за рішенням Ради нацбезпеки та оборони. Було рішення РНБО, яке регламентує, у який спосіб може виїжджати та чи інша посадова особа під час війни, зокрема, і нардепи. Там прописано, що якщо ви відправляєтеся у відрядження, по волонтерських справах або у справах, які пов'язані з депутатською діяльністю, то голова Верховної Ради може дати вам таке відрядження за процедурою.

Те, що відбулося з цим представником є кричущим випадком. Якщо все це підтвердиться, я думаю, що відповідне рішення мають ухвалити депутати щодо перебування тої чи іншої людини безпосередньо в залі. Наскільки я проінформований: вчора він написав заяву про складання повноважень. Давайте будемо дивитися як на це реагуватимуть депутати Верховної Ради.