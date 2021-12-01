Лукашенко обвинил Украину в поставке оружия для терактов

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что мигранты на польско-белорусской границе получали оружие контрабандой из Украины. По его словам, это для того, чтобы спровоцировать конфликт с Польшей.

Такое заявление он сделал во время интервью с пропагандистом Дмитрием Киселевым. Он заверил, что белорусские силовики фиксировали подтверждение его словам.

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Лукашенко сказал, что хотели убить даже его

Лукашенко утверждает, что еще во время президентских выборов в 2020 году было множество случаев незаконной перевозки огнестрельного оружия из Украины в Беларусь. Псевдопрезидент сказал, что Украина хотела спровоцировать теракты и даже уничтожить его самого.

Оружие шло через украинскую границу. И началось это до беженцев. Мы уже показывали по телевидению эти схроны, задерживали людей,

– сказал Лукашенко.

Он добавил, что даже был случай пересечения оружия с оккупированных территорий Украины через российско-белорусскую границу.

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