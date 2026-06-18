Хочет установить истину: Лукашенко удивил своей реакцией на удар по автобусу с белорусскими детьми

17 июня Россия заявила, что ВСУ якобы атаковали беспилотником двухэтажный автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Александр Лукашенко тем временем воздержался от прямых обвинений в адрес Киева.

Самопровозглашённый президент Беларуси отметил, что не спешит делать выводы. Об этом сообщает издание "Белта".

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Как Лукашенко прокомментировал удар по автобусу в Брянской области?

Лукашенко назвал удар дрона по автобусу с детьми серьёзной провокацией, проявлениями "бандитизма" и "открытого фашизма".

По словам политика, установлено, что беспилотник имеет украинское происхождение. Впрочем, он признал, что делать окончательные выводы пока рано.

Президент отметил, что украинская сторона сообщила ему, что не имеет отношения к атаке на автобус с детьми. Украинцы заявили, что такой беспилотник мог купить кто угодно и что это российская провокация. Они утверждают, что не проводили операций в Брянской области в период, когда был нанесен удар по автобусу.

Впрочем, по словам Лукашенко, водитель автобуса якобы видел несколько беспилотников в воздухе перед атакой.

Политик подчеркнул, что ситуация не должна остаться без расследования.

Лукашенко отметил, что Минск ожидает "честного и справедливого" ответа от украинской стороны. "Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой", — сказал он.

Президент заявил, что если кто-то пытается спровоцировать Беларусь и втянуть её в войну, то это будет иметь негативные последствия для тех, кто это делает. Он добавил, что белорусская сторона ведёт себя спокойно и не поддаётся на провокации.

Напомним, что российские пропагандисты обвинили Украину в нападении на автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. На момент удара в автобусе якобы находились 44 пассажира, из которых – 28 детей. По предварительным данным российской стороны, одна женщина погибла, а ещё шесть человек получили ранения, среди них — четверо детей. В Генштабе опровергли заявление оккупантов, оценив его как провокацию.

К слову, ранее Лукашенко заявил, что сожалеет о резких высказываниях в адрес Владимира Зеленского и извинился, если они его обидели.

Он также подчеркнул, что со стороны Беларуси не стоит ожидать военных действий против Украины. Кроме того, политик признал, что белорусская территория уязвима для украинских ударов.