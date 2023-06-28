Лукашенко испугался и паникует: какие действия предпринимает после мятежа Пригожина
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко боится протестов, подобных тем, что на днях состоялись в России. Он усиливает репрессии и давление на инакомыслящих.
Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Диктатор испуган, что белорусские добровольческие батальоны восстанут, а к ним присоединятся военные.
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"Учитывая отношение белорусов к режиму Лукашенко, там военные будут сдаваться намного быстрее и будут переходить на сторону добровольцев. Поэтому он нервничает. Уже сейчас ежедневно приходят сообщения из белорусских источников об усилении репрессий", – пояснил политический эксперт.
Вагнеровцы на белорусской границе
В Беларусь отпустят только командиров террористической группировки "Вагнер". Рядовых бойцов отправят на передовую, чтобы уничтожить их в "мясных штурмах", поэтому Украине не стоит опасаться угрозы с Севера.
"Информация о строительстве лагерей для восьми тысяч вагнеровцев на территории Беларуси – фейк, чтобы заставить Украину перебросить дополнительные войска на северную границу. Но наша разведка все прекрасно понимает и знает все перемещения", – резюмировал Борис Тизенгаузен.
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Угрожает ли ЧВК "Вагнер" Украине с северной границы
- По договоренностям, которые, вероятно, были озвучены Пригожину после неудачного "восстания", он должен был отправиться в Беларусь. СМИ писали, что в Беларуси начали строить лагеря для размещения наемников из ППК "Вагнер" Однако позже Лукашенко опроверг эту информацию и сказал, что наемникам предложили одну из заброшенных частей.
- Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко прокомментировал оперативную ситуацию в Белоруссии. Он подчеркнул, что за ситуацией в Беларуси активно следит наша разведка, а также подразделения украинских пограничников.
- Украинские военные высмеяли тему угрозы нападения со стороны Белоруссии. С помощью дрона наши военные смогли снять, какой "мощной" является техника врага. На видео попала машина белорусских пограничников, которая сама почему-то не уезжает. Так что белорусы толкали ее вперед и назад несколько минут по двору.