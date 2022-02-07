Лукашенко поддался Путину, – журналист о пренебрежительных высказываниях в отношении Украины

Александр Лукашенко назвал Владимира Зеленского "безголовым" и пренебрежительно высказался относительно Украины. Самопровозглашенный президент окончательно поддался влиянию Владимира Путина.

Об этом рассказал корреспондент "Радио Свобода" в Минске Валерий Калиновский в эфире 24 канала. Лукашенко говорит то, что хотел бы сказать глава Кремля.

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По словам Калиновского, Лукашенко пренебрежительного обращается ко всем и в Беларуси, и за рубежом, за исключением российских деятелей.

После того как он (Лукашенко – 24 канал) проиграл выборы в 2020 году и начался политический кризис, кризис его непризнания, он прибег к очень грубым репрессиям, грубому производству и поддался Путину,

– подчеркнул журналист.

Как рассказал журналист, Лукашенко стал своеобразной "трибуной" для российского президента. В то же время он допустил на территорию Беларуси большое количество российских военных и мощное вооружение, которые находятся в 30 – 50 километрах от украинской границы, и это уже конкретная опасность.

Россия стягивает свои войска и технику в Беларусь под предлогом совместных учений "Союзная решимость-2022". Первые подразделения войск России прибыли в январе 2022 года.

Журналист прокомментировал пренебрежительные высказывания Лукашенко относительно Украины: смотрите видео

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