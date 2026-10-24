Лукашенко торгует людьми ради миллиардов, а Путин готовит новую угрозу: эксклюзивное интервью Павла Латушко

Заместитель главы Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал о циничной торговле политзаключенными, которую устроил режим Лукашенко. Диктатор может получить до миллиарда долларов от продажи калия благодаря кулуарным договоренностям с США, игнорируя при этом требования о прекращении репрессий.

Белорусский режим использует политзаключенных и иностранцев в качестве инструмента давления на Запад, а потенциальные соглашения по калию могут принести Минску миллиардные доходы. В то же время сближение Александра Лукашенко с Москвой создает новые риски для Европы на фоне возможного размещения российских баллистических ракет в Беларуси.

Заместитель главы Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, как Лукашенко торгуется с Западом, почему Европа не спешит идти на уступки Минску и какие выгоды режим может получить от договоренностей по белорусскому калию. Также он оценил риски размещения российских ракет на белорусской территории

Лукашенко и "торговля людьми" в обмен на уступки в вопросе санкций

Путин продолжает обстреливать Украину, наносить удары баллистическими ракетами, проводить атаки на рынки в Харьковской области средь бела дня и убивать мирных людей. В то же время спецпредставитель Трампа Стив Виткофф называет его гуманистом за освобождение американца Марка Фогеля, которого сам Путин фактически удерживал в заложниках. Насколько эти политические трюки Кремля похожи на методы Лукашенко?

Лукашенко открыл направление торговли людьми, и мы наблюдаем за этим в прямом эфире. Он, кстати, созвал совещание с участием премьера, главы КГБ, министра иностранных дел и постоянного представителя Беларуси при ООН Рыбакова, который является главным переговорщиком с американцами. Снова обсуждали отмену санкций в обмен на освобождение политических заключенных.

При этом Лукашенко даже не называет их политзаключенными, а говорит, что их "называют политическими заключенными". Он недоволен, ведь не все санкции, отмены которых он хочет, сняты. Лукашенко проложил дорожку к такой торговле.

Раньше это в основном выглядело как обмен шпионами, а теперь происходит по схеме бизнес-сделок. Фактически это формула "заложники в обмен на отмену калийных и дизельных санкций".

Калиевые сделки – так это можно назвать, ведь о калии уже заговорил и Путин. Лукашенко очень хотел добиться отмены санкций на белорусский калий. Американцы их сняли, после чего Беларусь отправила 30 тысяч тонн удобрений, которые уже доплыли до Нового Орлеана.

Речь идет о " договоренности между США и Беларусью ", в рамках которых Вашингтон ослабляет санкции против белорусского калия, а режим Лукашенко освобождает политических заключенных.

Сегодня сообщили, что еще один корабль отправится в США. Итак, из Беларуси плывут удобрения, от которых зависят, в частности, судьбы украинских детей, а Лукашенко получает за это политические и экономические дивиденды.

Почему он увольняет американских граждан? В январе 2025 года, когда Трамп только вступал в должность, Лукашенко сразу уволил нескольких граждан США. Это был жест в адрес нового американского президента: мол, я готов с тобой торговаться.

Теперь точно так же поступает Путин. Он делает подарок Трампу, прекрасно понимая, что тот публично расскажет об этом, а американские СМИ распространят эту новость.

Для президента США это выгодно, ведь сейчас он переживает один из самых сложных периодов своей политической карьеры с точки зрения рейтинга. В то же время Лукашенко продолжает возмущаться требованиями американцев прекратить репрессии.

Вспомним его последнюю встречу со спецпредставителем Трампа Джоном Коулом. Там присутствовал американский дипломат Паника, который ранее работал в миссии ОБСЕ и посольстве США в Минске. В 2000-х годах его даже задерживали во время наблюдения за одним из маршей ко Дню Свободы в Беларуси.

Тогда Лукашенко прямо угрожал ему повторным задержанием, если он будет нарушать белорусские законы. Теперь же Паника отвечает за белорусско-американские отношения и формирование позиции Госдепартамента США в отношении Лукашенко.

Лукашенко шантажирует другие государства и берет иностранцев в заложники. Несколько месяцев назад в Беларуси задержали гражданина Франции – фотографа, который что-то снимал. Его обвинили в шпионаже. Как и гражданину Германии, которого ранее удерживал Лукашенко, ему может грозить смертная казнь.

Лукашенко может поставить Франции ультиматум: если хотите вернуть своего гражданина живым и не допустить смертного приговора, снимайте санкции. Сегодня он прямо на это намекает.

Европейский Союз, однако, не собирается отменять санкции. Европа придерживается жесткой позиции: без изменения внутренней репрессивной политики и прекращения поддержки российской агрессии против Украины никаких уступок не будет.

В то же время подход Трампа напоминает деловую сделку, в рамках которой фактически торгуют еще и человеческими судьбами.

Лукашенко использует подобные методы и против Латвии. Когда американцы убеждают латвийскую сторону начать переговоры с Минском, а та отказывается из-за гибридной агрессии Беларуси, Лукашенконаправляет на территорию Латвии группы вооруженных мигрантов и провоцирует инциденты.

То же самое происходит с Литвой, когда белорусские воздушные шары создают проблемы для работы аэропортов. Это метод государственного терроризма и шантажа: брать иностранцев в заложники, создавать проблемы на границах и требовать переговоров в обмен на прекращение этих действий.

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Если идти на уступки таким режимам после шантажа, нет гарантий, что они не повторят это снова. Мы уже видели, что договоренности с ними не работают: они угрожают, шантажируют, а затем нарушают обещания.

Это хорошо видно на примере освобождения политических заключенных. С одной стороны, хорошо, что люди выходят на свободу. С другой – репрессии не прекращаются, а значит, этим можно торговаться бесконечно.

Во время последнего освобождения на свободу вышли 25 человек. Это, безусловно, хорошо, но надеялись, что освободят 200–300 человек. В то же время после увольнения этих 25 человек Лукашенко уже успел заключить в тюрьму вдвое больше людей.

Число тех, кого признают политическими заключенными, растет. Так где же здесь баланс? В результате число политзаключенных будет постоянно расти, а Лукашенко и дальше будет требовать от американцев отменить новые санкции – например, против "Гродно Азота" или других предприятий.

Он будет просить оказывать давление на Европу, а сам продолжит сажать людей. Сколько это может продолжаться? Поэтому и Брюссель, и Вашингтон должны действовать принципиально: сначала останови репрессии, а уже потом освобождай политзаключенных.

Тогда в этом будет логика. Иначе это превратится в бесконечный конвейер, на котором Лукашенко будет постоянно создавать новых заложников, чтобы требовать очередных уступок.

Почему Европа не хочет снимать санкции с режима Лукашенко?

Вы общаетесь с высокопоставленными европейскими дипломатами и политиками. Какой рецепт они предлагают, чтобы противодействовать гибридным атакам Беларуси, которые не прекращаются, а только усиливаются, и в то же время не идти на уступки Лукашенко?

В Брюсселе сформировали подход, который поддерживают ключевые страны, в частности Германия и Франция. Они не видят оснований для отмены санкций против режима Лукашенко из-за масштабных репрессий внутри страны и гибридных атак. Даже если атаки на Польшу прекратились или уменьшились на литовском направлении, против Латвии они продолжаются.

Вспомним также диверсии, к которым причастны белорусские спецслужбы. В частности, во время инцидента в Лейпциге, когда планировали взорвать украинский самолет, установили как минимум двух граждан Беларуси, участвовавших в этой спецоперации.

На высоком уровне в министерствах иностранных дел Франции и Германии мне подтвердили, что эти страны не намерены снимать санкции с Лукашенко. В то же время они не хотят усиливать санкционное давление, объясняя это тем, что американский переговорный трек позволяет освобождать политзаключенных.

Но, на мой взгляд, эти два направления нужно разделять. Можно применять принцип кнута и пряника: Европа должна демонстрировать кнут, а американцы могут продолжать переговоры. Как бы трудно нам ни было воспринимать эти схемы торговли людьми и калийно-дизельные сделки, если они помогают освобождать политзаключенных, то это хорошо. Пусть этот процесс продолжается.

Но главное, чтобы американцы добились прекращения репрессий. А для этого нужно усиливать санкционное давление на режим Лукашенко. Они понимают только силу.

Когда кто-то называет Путина гуманистом, то почему бы тогда не назвать гуманистом и Лукашенко? Речь идет о людях, на руках которых кровь украинцев и белорусов, совершивших многочисленные международные преступления.

Хорошо, что Европейский парламент поддержал Международный уголовный суд и присудил премию Сахарова. В то же время мы видим непоследовательность в политике США. На прошлой неделе в адрес Николаса Мадуро прозвучали обвинения в преступлениях против человечности, в частности в пытках.

А Путин и Лукашенко уже якобы не международные преступники, а гуманисты. Почему? Потому что Беларусь и Украина расположены далеко от Соединенных Штатов. Это очень непоследовательная политика.

Лукашенко может получить до миллиарда долларов на калийных сделках?

Какую реальную выгоду Трамп получает от калийных сделок с Лукашенко? Может ли Беларусь заработать столько благодаря ослаблению санкций, чтобы это было выгодно самому режиму?

Давайте посмотрим, что получит Лукашенко. По оценкам наших экономистов, дополнительные доходы от сделки с США могут составить от 600 миллионов до 1 миллиарда долларов. Когда США ввели санкции против "Беларускалия", компания была вынуждена продавать продукцию по демпинговым ценам.

До введения санкций белорусские калийные удобрения закупали 107 стран, в том числе Китай, Индия и Бразилия. Однако покупатели понимали, что приобретение продукции, подпадающей под американские санкции, может повлечь за собой вторичные ограничения, поэтому требовали более низких цен.

В результате стоимость калия падала на 50–80 долларов за тонну. Дороже становились и перевозки, ведь транспортные компании брали на себя дополнительные риски. Финансовые учреждения, обеспечивавшие расчеты за калий, также опасались вторичных санкций и повышали комиссии за переводы.

Мы подсчитали эти потери с учетом того, что в прошлом году Лукашенко экспортировал через Россию 11 миллионов тонн калия.

Когда белорусский режим заявляет об угрозе мирового голода и требует от Европы снять ограничения на транзит, это не соответствует реальной ситуации. "Белорусскаялий" экспортировал те же 11 миллионов тонн и до введения американских санкций, и в прошлом году. Проблема не в объемах поставок на мировой рынок, а в финансовых потерях Лукашенко из-за санкций.

Именно они, по нашим оценкам, могли достигать миллиарда долларов. Теперь первое судно с 30 тысячами тонн калия уже прибыло в США, прошло таможенное оформление и разгрузилось. Есть подтверждение, что отправляется и следующее судно.

Фактически это сигнал потребителям во всем мире о том, что покупать белорусский калий снова можно без прежних санкционных рисков.

Кроме того, США сняли санкции с руководителя "Беларускалия" Рыбакова. На мой взгляд, это еще одна уступка режима Лукашенко. Важно помнить, что на предприятии уволили работников, многих сажали в тюрьму и заставляли уезжать из страны. В то же время "Беларуськалий" финансирует военно-промышленный комплекс и режим Лукашенко, а доходы от его деятельности обеспечивают, в частности, людей из ближайшего окружения белорусского лидера и его семью.

Есть и другой важный аспект: предприятие связывают с вывозом украинских детейи. США заявляют, что тема защиты украинских детей для них важна, но во время этих переговоров она, похоже, не поднималась.

Почему бы не потребовать от Лукашенко предоставить списки детей, которых вывезли в Беларусь, а затем доставили в Россию? Конечно, он вряд ли согласится, ведь это могло бы подтвердить его причастность к военным преступлениям. В то же время в санкционных решениях Европейского Союза от 26 февраля прямо указана ответственность "Беларускалия" за незаконное перемещение как минимум 2 050 украинских детей в лагерь, принадлежащий компании.

Таким образом, главный вопрос заключается не только в том, сколько Трамп может получить от этих договоренностей. Ослабление санкций дает белорусскому режиму возможность восстановить доходы, которые он терял из-за ограничений. При этом вопрос ответственности за репрессии и незаконную перевозку украинских детей остается открытым.

"Беларуская соль" / DR

Почему Минск боится размещения российской баллистики в Беларуси?

Лукашенко встретился с министром обороны России Андреем Белоусовым и заявил, что им не стоит беспокоиться о обязательствах по защите рубежей Союзного государства. В то же время Зеленский, ссылаясь на данные разведки, не исключил, что Путин будет давить на Лукашенко, чтобы разместить в Беларуси баллистические установки. Не факт, что Лукашенко на это согласится. Что нам следует понимать в этой ситуации?

Начнем со встречи Лукашенко и Белоусова. Если говорить о баллистике, то нужно понимать, что сейчас уже не 2022-й и не 2023 год, когда Лукашенко предоставил территорию Беларуси для массированных ракетных ударов по Украине. Тогда по украинским городам было нанесено более 800 ракетных ударов. Это и было полномасштабное вторжение.

Вспомните самолет А-50, который управляет боевой авиацией. Он взлетал из Мачулищ под Минском, но после того, как наши партизаны вместе с украинцами фактически повредили его, больше туда не возвращался.

Сегодня Лукашенко понимает, что Украина может ответить. Лукашенко осознает, что появление баллистических ракет на территории Беларуси будет иметь для него плачевные последствия, если их попытаются применить против Украины. За втягивание Беларуси в войну, предоставление своей территории и военную помощь России Лукашенко несет личную ответственность. Он совершает военное преступление – преступление агрессии.

Однако пока логика размещения баллистических ракет в Беларуси не прослеживается. Знаете почему? У Украины нет систем противодействия российской баллистике. Россия может наносить эффективные, с ее точки зрения, удары по украинским городам, поскольку Украине не хватает ракет Patriot для их перехвата.

Соответственно, Россия может запускать ракеты как со своей территории, так и с временно оккупированных украинских земель. Зачем тогда размещать баллистические ракеты в Беларуси и подвергать союзника опасности?

Но если Украина получит средства противодействия и сможет сбивать российские баллистические ракеты, тогда вопрос об использовании территории Беларуси встанет острее. Ведь от белорусской границы до Киева всего около 150 километров. Тогда возникнет вопрос: что будет делать Лукашенко? Сможет ли он устоять и сказать: "Нет, я не хочу баллистику"?

Он будет сопротивляться, ведь Мадяр его предупредил. Помните, как Броуди говорил о "500 целях на территории Беларуси"? Украина теоретически может наносить удары по военной инфраструктуре, воинским частям и объектам России на территории Беларуси.

Белорусское общество отнесется к этому негативно, и даже окружение Лукашенко не будет приветствовать возможное применение баллистического оружия с белорусской территории. Я убежден, что Украина этого не простит.

Если Лукашенко разместит баллистические ракеты и попытается их применить, он станет мишенью для Украины. И Лукашенко это осознает. Мне кажется, что своим заявлением Зеленский сыграл на опережение. Он фактически публично предупредил Лукашенко: я знаю о таких планах, но ты помнишь, о чем мы говорили, если ты попытаешься это сделать.

Напомним, Владимир Зеленский предупредил Александра Лукашенко, что размещение российских баллистических ракет в Беларуси будет означать прямое втягивание страны в войну против Украины. По данным украинской разведки, Кремль может оказывать давление на Минск, чтобы расширить использование белорусской территории для воздушных атак.

В то же время Лукашенко продолжает общаться с американцами, пытается наладить отношения с европейцами, но параллельно демонстрирует России свою преданность. Как трактовать его встречу с Белоусовым и постоянные военные учения?

Лукашенко играет на всех фронтах. Он пытается наладить отношения с американцами, стучится в двери европейцев, но в то же время демонстрирует россиянам: я ваш лучший друг и полностью предан вам. Он заявляет, что Беларусь выполняет все обязательства, на ее территории размещена группировка войск, она защищает западные границы и готовится к войне, хотя якобы хочет ее избежать.

То есть Лукашенко показывает: я делаю все, чего вы от меня хотите. Например, сегодня объявили, что в Беларуси создадут тысячу отрядов народного ополчения. Все эти учения, о которых мы говорим из эфира в эфир, также призваны продемонстрировать военную готовность и лояльность Москве.

Стороны согласовали проведение очередных учений "Щит Союза" в 2027 году. Ранее их в основном проводили на территории России, за исключением одних из первых учений, которые состоялись в Брестской области. На этот раз они не уточнили, где именно будут проходить учения, и не назвали численность задействованных войск. Сообщили лишь, что утвердили концепцию их проведения.

А теперь представим, что Россия предложит провести "Щит Союза" на оккупированных территориях Украины, ближе к реальным боевым действиям. Для Лукашенко это станет вызовом. Формально он должен будет выполнять союзнические обязательства, а фактически – согласиться на отправку белорусских военных под потенциальные удары украинских беспилотников и ракет.

Кстати, сегодня также обнародовали информацию о том, что 418 белорусских военнослужащих обучаются в военных вузах России. Кроме того, через Межвидовой центр боевой подготовки в Мулино Нижегородской области прошли обучение 1315 белорусских военных.

Это потенциально создает условия для усиления пророссийских настроений среди белорусских военных. Там их обучают не только военному делу, но и российской идеологии, а также идеологии так называемой "специальной военной операции".

Поэтому Лукашенко фактически клянется Кремлю в верности: "Я ваш навеки, Володя, я полностью ваш". Белоусов, со своей стороны, заявил, что международная обстановка продолжает ухудшаться. Но кто довел ее к такому состоянию? Кто создал все эти военные угрозы и является их первопричиной?

Сам Белоусов говорит об ухудшении международной ситуации, а министр обороны Беларуси Хренин особо ничего не комментирует. Да что он может сказать, если фактически находится на побегушках у Белоусова?

Зеленский предупредил Лукашенко, сыграв на опережение. Лукашенко будет пытаться маневрировать, но если Путин будет давить сильнее, сможет ли он отказаться? Почему это может грозить Лукашенко и белорусской экономике? Россия же может сократить закупки и финансирование.

Безусловно, у России есть достаточно существенные рычаги влияния. До 70% белорусского экспорта приходится на российский рынок. Но это следствие одновекторной политики Лукашенко. Сейчас белорусская экономика демонстрирует рост примерно на 2%, однако он обеспечивается преимущественно внутренним спросом.

Потребительский спрос поддерживает экономику, в частности благодаря сельскому хозяйству: урожай был лучшим, чем в любой год с 2019-го. В промышленности роста фактически нет. В других секторах людям выплачивают зарплаты, которые не подкреплены соответствующим ростом производительности труда.

То есть происходит перегрев потребительского спроса: люди тратят деньги, покупают товары, и благодаря этому растет экономика.

Как долго это продлится – большой вопрос. Есть еще одна статья в белорусском бюджете – "Безвозмездная помощь иностранных государств". Ежегодно бюджет получает миллиарды в рамках этой помощи. И понятно, о каком государстве идет речь, – о России.

Фактически белорусская экономика живет за счет российских дотаций. Поэтому, когда я слышу, что там все хорошо, бордюры окрашены, трава зеленая, стоит помнить: Лукашенко получает эти деньги от России. А расплачивается за них национальными интересами Беларуси.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.