Лукашенко пожаловался Путину на "жесткие действия Польши" у границы

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Самопровозглашенный президент Беларуси воспользовался возможностью, чтобы пожаловаться главе Кремля на ситуацию у границы.

Разговор состоялся 9 ноября, особое место в нем касалось ситуации на белорусско-польской границе – как отметили в пресс-службе Лукашенко – "жестких действий польской стороны в отношении мирных людей".

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Лукашенко и Путина обеспокоили "регулярные войска Польши"

"Особое беспокойство" режима Лукашенко вызывают "факты стягивания на границу регулярных войск Польши". В то же время события на границе назвали "тревожными фактами и тенденциями".

В то же время в России уже сообщили, мол, пристально следят за ситуацией на белорусско-польской границе. По словам представителя Путина Дмитрия Пескова, в Кремле опасаются возможных последствий этого кризиса для России.

Напряжение ситуации на границе Беларуси: последние новости

В Беларуси заявили о том, мол, Польша стягивает военную технику к границе. Причиной этого стало именно обострение ситуации с мигрантами.

Президент Польши Анджей Дуда заявил: белорусские силовики прибыли на границу, чтобы координировать действия мигрантов. В то же время он считает, что беженцев контролируют именно спецслужбы Беларуси.

Только возле пункта пропуска "Брузги" Польша насчитала примерно 4 тысячи нелегальных мигрантов. В Беларуси может находиться ориентировочно более 10 тысяч человек, стремящихся попасть в ЕС.

В СМИ появилась информация, что Беларусь перевезла часть нелегальных мигрантов из-под границы с Польшей к литовской. С помощью авто перевезли несколько сотен человек.