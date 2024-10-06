Лукашенко может обмануть Путина: почему он заговорил об восстановлении Украины

В небе Беларуси уже не раз фиксировали российские "Шахеды", но, по словам Александра Лукашенко, "это не его проблемы". Более того, самопровозглашенный президент выдал еще одно абсурдное заявление, сказав, что готов помогать восстанавливать Украину после войны.

Политический аналитик Ольга Курносова рассказала 24 Каналу, что Лукашенко следует задуматься над прекращением дружбы с Владимиром Путиным. Ведь дроны из России прилетают на его территорию все чаще и совсем не туда, куда надо.

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В чем смысл новых заявлений Лукашенко

"Лукашенко совершенно не устраивает Кремль. Путин в нем неуверен, потому что понимает, что он очень хитрый и может его обмануть", – рассказала Ольга Курносова.

Поэтому Лукашенко надо быть очень осторожным и не рассчитывать на дружбу Путина. Ведь от него можно ожидать чего угодно, а особенно предательства. На этом фоне неслучайными выглядят заявления самого белорусского диктатора о помощи Украине с восстановлением.

Обратите внимание! Александр Лукашенко сказал, что американцы якобы не помогут Украине. Зато посоветовал Владимиру Зеленскому взять "голову в руки" и понять, что в послевоенном восстановлении могут помочь "близкие люди", в частности белорусы.

Интересно, почему Лукашенко не вспомнил, что именно со стороны "близких людей" в Украину зашли оккупационные войска и летели ракеты. Впрочем такое странное заявление можно объяснить тем, что белорусский диктатор хочет заканчивать дружбу с Путиным.

"Лукашенко надеется, что сможет наладить отношения с Западом. Зато видит, что со стороны России только прилетают дроны, размещают вагнеровцев и вообще идут сплошные неприятности и опасности. Поэтому он пытается показать, что якобы был под давлением, в заложниках", – подчеркнула Ольга Курносова.