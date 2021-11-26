Лукашенко приехал к мигрантам на границу: пропаганда устроила целое "шоу"
Источник:телеграм-канал "Пул Первого"
Александр Лукашенко посетил лагерь беженцев на границе Беларуси и Польши. Там он провел демонстративные переговоры с нелегалами.
Лукашенко пообещал "сделать все для мигрантов"
Видео с прибытием Лукашенко к границе распространили пропагандистские СМИ и телеграм-каналы. На кадрах виден самопровозглашенный президент с грустным выражением лица, который очень серьезно слушает жалобы мигрантов.
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Мигранты жаловались Лукашенко, а тот слушал перевод их слов. Он демонстративно призвал взять данные у пожилой мигрантки, родственники которой якобы пропали без вести. Самопровозглашенный президент цинично говорил, что "не будет заниматься политикой на судьбе мигрантов".
Лукашенко приехал "выслушать" мигрантов: смотрите видео
К шоу пропаганда привлекла даже детей. Лукашенко жал им руки и нехотя обнимал. Он расспрашивал, хватает ли нелегалам мест в лагере и хотят ли они вернуться на родину. Девочка-подросток даже заявила, что "было бы хорошо, если бы все президенты были такие же, как Лукашенко"
Он, в свою очередь, пообещал, что "сделает все, чего захотят мигранты, даже если это будет плохо для поляков, латышей или еще кого-то".Обратите внимание! Виновным в миграционном кризисе считают именно Лукашенко. Он сознательно свез мигрантов к границе с Польшей, чтобы отомстить Евросоюзу за санкции.
Смотрите "шоу" от белорусской пропаганды с Лукашенко на границе:
Мигранты на границе Беларуси и Польши: последние новости
- В ночь на 26 ноября 217 мигрантов в очередной раз штурмовали границу Польши со стороны Беларуси.
- 23 ноября силой попасть в ЕС пытались около сотни нелегалов. Они бросались в пограничников камнями. В то же время белорусские силовики просто наблюдали за ситуацией.
- В Польше заявили, что миграционный кризис становится для Лукашенко неудобным. Поэтому он может направить поток беженцев в Украину.
- Украинские пограничники начали спецоперация "Полесье", чтобы защитить границу в случае наплывы мигрантов.