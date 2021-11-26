Лукашенко приехал к мигрантам на границу: пропаганда устроила целое "шоу"

Александр Лукашенко посетил лагерь беженцев на границе Беларуси и Польши. Там он провел демонстративные переговоры с нелегалами.

Лукашенко пообещал "сделать все для мигрантов"

Видео с прибытием Лукашенко к границе распространили пропагандистские СМИ и телеграм-каналы. На кадрах виден самопровозглашенный президент с грустным выражением лица, который очень серьезно слушает жалобы мигрантов.

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Мигранты жаловались Лукашенко, а тот слушал перевод их слов. Он демонстративно призвал взять данные у пожилой мигрантки, родственники которой якобы пропали без вести. Самопровозглашенный президент цинично говорил, что "не будет заниматься политикой на судьбе мигрантов".

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К шоу пропаганда привлекла даже детей. Лукашенко жал им руки и нехотя обнимал. Он расспрашивал, хватает ли нелегалам мест в лагере и хотят ли они вернуться на родину. Девочка-подросток даже заявила, что "было бы хорошо, если бы все президенты были такие же, как Лукашенко"

Он, в свою очередь, пообещал, что "сделает все, чего захотят мигранты, даже если это будет плохо для поляков, латышей или еще кого-то".

Виновным в миграционном кризисе считают именно Лукашенко . Он сознательно свез мигрантов к границе с Польшей, чтобы отомстить Евросоюзу за санкции.

Смотрите "шоу" от белорусской пропаганды с Лукашенко на границе:

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