"Картофельный дуче", – Березовец о подготовке Лукашенко к войне

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне. Для этого армия проходит обучение, получает новую технику. Но дальше диктатор начал сам себе перечить, потому что отметил, что Беларусь якобы воевать не хочет.

От Лукашенко действительно можно ожидать чего угодно, потому что он, как и глава Кремля, является военным преступником. Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, политолог Тарас Березовец, заметив, что много говорить и переходить к действиям – это совершенно разные вещи.

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Лукашенко держит обиду на Путина

"В этой связке фюрер – Владимир Путин, а по аналогии, Лукашенко – дуче, картофельный дуче. Именно на такую роль – второстепенную, унизительную – он в свое время согласился", – сказал Тарас Березовец.

Когда-то белорусский диктатор рассчитывал стать лидером объединенного государства России и Беларуси. Еще при Борисе Ельцине ему предполагалась такая роль и Лукашенко очень на это рассчитывал. Именно эта перспектива мотивировала его вступить в союз с Россией.

Но когда к власти пришел Путин, то все надежды Лукашенко были окончательно похоронены. Однако не его амбиции. Бесспорно, самопровозглашенный президент Беларуси все это помнит, поэтому может держать обиду на главу Кремля.

В нужный момент, когда Путин ослабнет, он обязательно этим воспользуется. Сейчас, несмотря на всю свою риторику, белорусский диктатор пытается придерживаться принципа – много говоришь, но мало делаешь,

– подчеркнул офицер ВСУ.

К чему на самом деле готовится Лукашенко

Мы видим, что с территории Беларуси прекратились ракетные обстрелы, атаки российской авиации. Последняя из них была зафиксирована еще в октябре 2022 года. С тех пор – полная тишина.

Можно предположить, что Лукашенко получил предупреждение, поэтому на сегодня ни наступления, ни обстрела быть не может. Однако мы не можем исключать этого в будущем. Надо помнить, что говорится о сообщнике Путина, а Беларусь уже предоставляла свою территорию для агрессии против Украины. Итак, Лукашенко также должен отвечать в Международном уголовном суде.

Он много рассказывает о мнимой угрозе, которую якобы представляет Украина, страны НАТО, обещает усилить обороноспособность Беларуси, увеличить присутствие войск на границе с Литвой и Польшей, но пока ничего из этого не делается,

– заметил Березовец.

Единственное, что было действительно заметно – это согласие принять на своей территории, тогда еще живого, главаря вагнеровцев Евгения Пригожина и его военные подразделения. Но надолго они там не остались и были выведены на Ближний Восток и Африку.

Что будет дальше – спрогнозировать трудно, потому что говорим о военном преступнике, который связан с Путиным. Он не сможет сопротивляться планам главы Кремля, если тот снова решит разместить свои войска или начать наносить удары с территории Беларуси,

– добавил Березовец.

Но пока концентрации российских войск мы не наблюдаем, как и готовности Лукашенко к активным действиям. Однако все может измениться, потому что военные преступники соглашаются на все, что угодно.

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