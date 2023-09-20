Цель Лукашенко посеять рознь между Беларусью и Польшей, – Латушко

В воскресенье, 17 сентября, Александр Лукашенко выступил с речью по случаю так называемого "Дня народного единства" Беларуси. В этом выступлении следует обратить внимание на интересную деталь.

Впервые за годы президентства белорусский диктатор произнес наиболее антипольскую речь. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко, отметив, что нарративы связаны с историей и современностью.

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Лукашенко сеет рознь против Польши

По словам Латушко, самопровозглашенный почти обвинил Польшу в геноциде, который якобы проводило государство против Беларуси. Заметим, что Лукашенко пытается трактовать историю в собственных интересах.

Главная цель Лукашенко – посеять рознь между Беларусью и Польшей. Поэтому он уничтожает польские кладбища в Белоруссии. Происходит антипольская позиция. Вообще принята на уровне КГБ (Комитет государственной безопасности – 24 Канал) и согласована с Лукашенко антипольская программа по комплексу мероприятий, в частности, борьба с картой поляков,

– подчеркнул Латушко.

Белорусы разделены на два лагеря

Латушко заметил, что Лукашенко – пропагандист. Диктатор нигде не говорит о 2022 году, а именно: что он предоставил России территорию своей страны для агрессии, что из Беларуси летели ракеты и истребители, что белорусы производят оружие и учат мобилизованных. Лукашенко всюду продает тезис – "Мы за мир", забывая первые страницы истории.

Пока белорусское общество разделено: меньшинство считает, что войны нет вовсе, а большинство – "Нет войне". Задание Лукашенко изменить этот баланс, чтобы большинство белорусов думали, что войны нет. А также показать, что вины белорусского диктатора в этом нет.

Следует сосредоточиться на роли режима Лукашенко в войне

По мнению Латушко, Лукашенко в этом помогает международное сообщество. Ведь почти нигде не фигурирует роль режима Лукашенко в агрессии, нет политических и правовых оценок.

Латушко предположил, что Лукашенко пытается посеять рознь между Беларусью и Польшей: смотреть видео

К примеру, в первой резолюции 1974 г. Генассамблеи ООН 3318 четко формулируется "предоставление территории является актом агрессии". Отметим, что, когда началась вторая фаза российско-украинской войны в резолюции Генассамблеи ООН, не упоминается о роли режима Лукашенко.

Также недавно в Риге состоялся саммит ЕС на уровне министров юстиции, на котором говорилось об агрессии Беларуси и ни слова не сказано о режиме Лукашенко.

Для нас, демократических сил и Объединенного переходного кабинета – это ключевой вопрос. Он должен отвечать, он совершил преступление, он считается предателем белорусского народа. Это человек, который втянул Беларусь в эту войну, поэтому он должен нести за это ответственность,

– заметил Павел Латушко.

Миру следует объединиться и сфокусироваться на роли Лукашенко в российско-украинской войне.

Участие Беларуси в войне против Украины