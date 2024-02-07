Путин не поможет: Лукашенко начал панически бояться за свою жизнь
Александр Лукашенко разрешил своим военным открывать огонь по мирным жителям в Беларуси. Кроме того, они получили "зеленый свет" на использование по гражданским боевого оружия и спецсредств.
Такие действия свидетельствуют о страхе белорусского диктатора за свою жизнь. Об этом 24 Каналу рассказал Игорь Яковенко – российский оппозиционный журналист, объяснив, что Владимир Путин не всегда сможет защищать Лукашенко.
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Лукашенко защищает себя и свой режим
На днях стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил армии применять оружие против своих же сограждан. Согласно подписанному указу, бить и открывать огонь можно с учетом обстоятельств, характера преступления или даже административное правонарушения.
Лукашенковская диктатура все больше катится к тоталитаризму. Это естественный процесс ужесточения диктатуры, особенно учитывая то, что путинский режим не вечен, и Лукашенко придется защищать свою власть, в частности в условиях, когда Путин ему не сможет помочь,
– пояснил Игорь Яковенко.
Поэтому усиление силовой компоненты режима для Александра Лукашенко – это неизбежность. Он пытается защитить свой режим и свою жизнь всеми доступными средствами. А собственно единственным доступным средством является увеличение полномочий силовиков.
Для чего Беларуси вагнеровцы
Кроме того, заметим, что в Беларуси до сих пор остается около тысячи наемников из ЧВК "Вагнера". После мятежа Евгения Пригожина их было более 80 тысяч. Официальная версия говорит о том, что оставшиеся вагнеровцы являются инструкторами для белорусской армии.
Судя по всему, это неплохие военные, которые хоть что-то, да и умеют. Этот опыт они передают белорусским военным. Однако нельзя исключать, что вагнеровцев держат как возможных диверсантов,
– отметил Яковенко.
Журналист отрицает возможность большой и прямой войны России с Европой, ведь вся российская армия сконцентрирована на поле боя в Украине. В то же время отдельные диверсионные отряды могут существовать и выполнять определенные задачи.
"Вагнеровцев могут использовать, чтобы дестабилизировать ситуацию, устраивать провокации и отдельные рейды, например, на территорию Польши или Литвы", – подчеркнул Яковенко.
Несомненно, что для такой работы наемники ЧВК "Вагнера" являются идеальной кандидатурой.
Что происходит в Беларуси: последние новости
- Александр Лукашенко усиливает репрессии против политзаключенных и их семей. Дошло до такого абсурда, что против них возбуждают уголовные дела за покупку продуктов, которые потом передадут политзаключенным. Это считают финансированием экстремистской деятельности.
- В разведке Великобритании сообщили, что вагнеровцы, которые остались в Беларуси, скорее всего являются инструкторами для белорусских военных и других силовых структур. Кроме того, присутствие боевиков ЧВК "Вагнера" играет на руку России, ведь Украине приходится поддерживать оборонительные позиции и оставлять личный состав на границе с Беларусью.
- Интересно и то, что Беларусь неплохо зарабатывает на контрабанде табака в Великобританию. Более того, поставки табака и напитков около из Беларуси – 96% от поставок страны в Британию.