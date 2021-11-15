Такое мнение в эфире 24 канала озвучил военный эксперт Олег Жданов. Он убежден, что таким образом Россия убивает сразу 2 зайцев – давит на Европу и может сделать аншлюс Беларуси.

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"Самопровозглашенный белорусский президент (Александр Лукашенко – 24 канал) сам себе роет политическую могилу и загоняет себя в тупик безвыходной ситуацией", – подчеркнул Жданов.

Мосты с Европой сожжены

Военный эксперт подчеркнул, что Лукашенко сжигает последние мосты и любые связи с Западом, которые у него, возможно, были. В то же время он сам просит Россию предоставить дивизион "Искандеров", чтобы нацелить ракеты на Западную Европу.

Путин может предоставить "Искандеры", но вместе с войсками. Он не будет передавать их Беларуси, а введет их под российским флагом. Олег Жданов Военный эксперт

Об этом свидетельствует, в частности то, что Россия официально уведомила Запад, что будет вмешиваться, если возникнет вооруженный конфликт на границе с Беларусью. Она также недавно высадила десант возле границы Литвы и Польши, в самом узком месте напротив Калининградской области.

Лукашенко оказался в безвыходной ситуации. Для него единственный положительный момент в этой ситуации – это его легитимизация перед белорусским обществом. Олег Жданов Военный эксперт

При наличии внешнего врага нация сплотилась вокруг своего лидера, а для самопровозглашенного президента это шанс стать легитимным. Таким образом он стремится получить признание и на международной арене.

Легитимизация Лукашенко

В частности исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель дважды звонила Путину относительно ситуации с мигрантами в Беларуси. Однако глава Кремля направил ее в Минск, договариваться с Лукашенко.

"Как можно Западу договариваться с Лукашенко, если они его не признали как легитимного лидера Беларуси? Именно это и обещание экономической помощи со стороны России заставили его стать главным бенефициаром вооруженного противостояния", – подчеркнул Жданов.

Обратите внимание! Режим Александра Лукашенко подписал контракт с главой России Владимиром Путиным. Россияне будут поставлять в Беларусь вооружение – истребители, вертолеты и другую продукцию военного назначения.

Кроме этого, Меркель на себе испытала ситуацию, в которой в свое время оказались украинские лидеры. Речь идет о ситуации, когда Россия пыталась заставить вести переговоры с оккупантами в Донецке и Луганске, потому что "их там нет".

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