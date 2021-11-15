Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов. Він переконаний, що у такий спосіб Росія вбиває одразу 2 зайців – тисне на Європу та може зробити аншлюс Білорусі.

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"Самопроголошений білоруський президент (Олександр Лукашенко - 24 канал) сам собі риє політичну могилу й заганяє себе в глухий кут безвихідною ситуацією", – наголосив Жданов.

Спалені мости з Європою

Військовий експерт підкреслив, що Лукашенко спалює останні мости та будь-які зв'язки з Заходом, які в нього, можливо, були. Водночас він сам просить Росію надати дивізіон "Іскандерів", щоб націлити ракети на Західну Європу.

Путін може надати "Іскандери", але разом з військами. Він не передаватиме їх Білорусі, а введе їх під російським прапором. Олег Жданов Військовий експерт

Про це свідчить, зокрема те, що Росія офіційно повідомила Захід, що втручатиметься, якщо виникне збройний конфлікт на кордоні з Білоруссю. Вона також нещодавно висадила десант біля кордону Литви і Польщі, в найвужчому місці навпроти Калінінградської області.

Лукашенко опинився у безвихідній ситуації. Для нього єдиний позитивний момент у цій ситуації - це його легітимізація перед білоруським суспільством. Олег Жданов Військовий експерт

При наявності зовнішнього ворога нація гуртується довкола свого лідера, а для самопроголошеного президента це шанс стати легітимним. У такий спосіб він прагне здобути визнання і на міжнародній арені.

Легітимізація Лукашенка

Зокрема виконуюча обов'язки канцлера Німеччини Ангела Меркель двічі телефонувала Путіну щодо ситуації з мігрантами в Білорусі. Однак глава Кремля скерував її до Мінська, домовлятися з Лукашенком.

"Як можна Заходу домовлятися з Лукашенком, якщо воно його не визнали як легітимного лідера Білорусі? Саме це і обіцянка економічної допомоги з боку Росії змусили його стати головним бенефіціаром збройного протистояння", – акцентував Жданов.

Зверніть увагу! Режим Олександра Лукашенко підписав контракт із очільником Росії Володимиром Путіним. Росіяни постачатимуть в Білорусь озброєння – винищувачі, вертольоти та іншу продукцію військового призначення.

Окрім цього, Меркель на собі випробувала ситуацію, у якій свого часу опинилися українські лідери. Мовиться про ситуацію, коли Росія намагалася змусити вести перемовини з окупантами в Донецьку та Луганську, бо "їх там немає".

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