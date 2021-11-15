Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов. Він переконаний, що у такий спосіб Росія вбиває одразу 2 зайців – тисне на Європу та може зробити аншлюс Білорусі.
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"Самопроголошений білоруський президент (Олександр Лукашенко - 24 канал) сам собі риє політичну могилу й заганяє себе в глухий кут безвихідною ситуацією", – наголосив Жданов.
Спалені мости з Європою
Військовий експерт підкреслив, що Лукашенко спалює останні мости та будь-які зв'язки з Заходом, які в нього, можливо, були. Водночас він сам просить Росію надати дивізіон "Іскандерів", щоб націлити ракети на Західну Європу.
Путін може надати "Іскандери", але разом з військами. Він не передаватиме їх Білорусі, а введе їх під російським прапором.
Про це свідчить, зокрема те, що Росія офіційно повідомила Захід, що втручатиметься, якщо виникне збройний конфлікт на кордоні з Білоруссю. Вона також нещодавно висадила десант біля кордону Литви і Польщі, в найвужчому місці навпроти Калінінградської області.
Лукашенко опинився у безвихідній ситуації. Для нього єдиний позитивний момент у цій ситуації - це його легітимізація перед білоруським суспільством.
При наявності зовнішнього ворога нація гуртується довкола свого лідера, а для самопроголошеного президента це шанс стати легітимним. У такий спосіб він прагне здобути визнання і на міжнародній арені.
Легітимізація Лукашенка
Зокрема виконуюча обов'язки канцлера Німеччини Ангела Меркель двічі телефонувала Путіну щодо ситуації з мігрантами в Білорусі. Однак глава Кремля скерував її до Мінська, домовлятися з Лукашенком.
"Як можна Заходу домовлятися з Лукашенком, якщо воно його не визнали як легітимного лідера Білорусі? Саме це і обіцянка економічної допомоги з боку Росії змусили його стати головним бенефіціаром збройного протистояння", – акцентував Жданов.
Окрім цього, Меркель на собі випробувала ситуацію, у якій свого часу опинилися українські лідери. Мовиться про ситуацію, коли Росія намагалася змусити вести перемовини з окупантами в Донецьку та Луганську, бо "їх там немає".
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Мігранти на кордоні з Білоруссю: останні новини
- Польський пункт пропуску "Кузниця" збираються штурмувати мігранти 15 листопада. Вони спробують прорватися з білоруського боку.
- На тлі загострення міграційної кризи, Латвія скерувала до кордону з Білоруссю тисячі військових. Там стартували масштабні військові навчання Decisive Point.
- Влада Польщі вимагає виключити Росію та Білорусь з низки міжнародних організацій через міграційну кризу на кордоні з країнами Європи. Їх також можуть усунути від участі в спортивних змаганнях.