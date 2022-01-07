Лукашенко созвонился с Назарбаевым, – СМИ

Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, в пятницу, 7 января, провел телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым. Они обсудили протесты в Казахстане.

Российские СМИ сообщали, что Назарбаев уже вскоре может уехать из Казахстана. Вроде бы для лечения. Где сейчас находится Назарбаев – неизвестно.

Заметьте Токаев поблагодарил Путина за помощь в подавлении протестов

Сегодня Лукашенко позвонил Назарбаеву, чтобы обсудить ситуацию в Казахстане. Это первое сообщение о Назарбаеве от начала протестов,

– говорится в сообщении.

Никаких деталей пока не раскрывают.

Разговор Токаева с Лукашенко

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Они обсудили ситуацию в Казахстане.

Токаев приказал силовикам стрелять

Президент Казахстана 7 января разрешил силовикам стрелять по митингующим.

Политик использовал кремлевскую риторику об "организации из-за рубежа".

В частности, он заявил, что силовикам вроде бы приходится бороться "с местными и иностранными бандитами".

Протесты в Казахстане: смотрите видео

Поводом для протестов стало повышение почти в 2 раза цены на сжиженный газ. К слову, цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. В то же время Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. Впрочем, протесты не утихли даже несмотря на уступки со стороны власти, отставку правительства и снижение цены на газ. Поэтому, похоже на то, что цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.