Лукашенко созвонился с Назарбаевым, – СМИ

7 января 2022 , 19:54
Читати новину українською

Источник:

телеграм "Наша Нива"

Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, в пятницу, 7 января, провел телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым. Они обсудили протесты в Казахстане.

Российские СМИ сообщали, что Назарбаев уже вскоре может уехать из Казахстана. Вроде бы для лечения. Где сейчас находится Назарбаев – неизвестно.

Заметьте Токаев поблагодарил Путина за помощь в подавлении протестов

Сегодня Лукашенко позвонил Назарбаеву, чтобы обсудить ситуацию в Казахстане. Это первое сообщение о Назарбаеве от начала протестов,
– говорится в сообщении.

Никаких деталей пока не раскрывают.

Разговор Токаева с Лукашенко

  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
  • Они обсудили ситуацию в Казахстане.

Токаев приказал силовикам стрелять

  • Президент Казахстана 7 января разрешил силовикам стрелять по митингующим.
  • Политик использовал кремлевскую риторику об "организации из-за рубежа".
  • В частности, он заявил, что силовикам вроде бы приходится бороться "с местными и иностранными бандитами".
Заметьте! Поводом для протестов стало повышение почти в 2 раза цены на сжиженный газ. К слову, цена на него в Казахстане в разы меньше украинской. В то же время Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. Впрочем, протесты не утихли даже несмотря на уступки со стороны власти, отставку правительства и снижение цены на газ. Поэтому, похоже на то, что цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.

Протесты в Казахстане: смотрите видео

 

Автор: Мар'яна Бекало