Имеет планы на будущее: почему Лукашенко строит новую резиденцию именно в Сочи

Александр Лукашенко строит новую резиденцию в России. "Домик" в курортном городе Сочи стоимостью 50 миллионов долларов будет расположен на территории площадью более 97 тысяч квадратных метров.

Белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко рассказал 24 Каналу, что это расследование белорусских оппозиционных журналистов и силовиков демонстрирует, что Лукашенко является ненасытным человеком. По некоторым подсчетам, это его по меньшей мере 19 резиденция – на территории Беларуси и за ее пределами.

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Единственный выход для Лукашенко

Лукашенко планирует неподалеку от резиденции Владимира Путина в Сочи построить собственную.

Он это делает, потому что сейчас находится под санкциями. Для него выезд за границу Беларуси и России связан с кучей проблем. Также неизвестно, когда Международный уголовный суд в Гааге выдаст ордер на арест Лукашенко за незаконный вывоз украинских детей.

МУС в Гааге в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Они подозреваются в незаконном принудительном перемещении украинских детей.

Это может произойти в любое время, например, когда он будет следовать транзитом через аэропорт какого-то государства. Лукашенко неожиданно узнает, что в этот же день выдан ордер МУС или произойдет техническая посадка самолета. Его задерживают и он окажется в Гаагском суде,

– отметил оппозиционер.

Поэтому Лукашенко проще ездить отдыхать в Россию, где он хоть и чувствует опасность, потому что Путин – относительный друг для него, однако там спокойнее. По крайней мере в России его не арестуют, как в свое время Милошевича (бывший президент Югославии, которого Гаагский трибунал обвинил в совершении военных преступлений в Косово в 1999 году – 24 Канал).

Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси имеет планы на будущее. У него большая семья, он осознает, что диктаторы плохо заканчивают. Также проблемы могут возникнуть и у его родных. Поэтому единственный выход для Лукашенко и его семьи – спрятаться в России под прикрытием Путина.

Фактически – это кража. Это перевод из государственной собственности земель, принадлежащих Беларуси, через оффшорные российские компании, реально принадлежащие семье Лукашенко. Эта кража – на десятки миллионов долларов. А сейчас за государственные средства эта резиденция будет строиться,

– пояснил Павел Латушко.

Также, по его словам, эту резиденцию могут построить по схеме взяток. Именно так сейчас строится очередная резиденция Лукашенко вблизи Минска – за предоставление земли в столице Беларуси через схему откатов. Так построили имения самому Лукашенко, а также его старшему, среднему и младшему сыновьям.

Что известно о новой резиденции Лукашенко