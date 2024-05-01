Имеет планы на будущее: почему Лукашенко строит новую резиденцию именно в Сочи
Александр Лукашенко строит новую резиденцию в России. "Домик" в курортном городе Сочи стоимостью 50 миллионов долларов будет расположен на территории площадью более 97 тысяч квадратных метров.
Белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко рассказал 24 Каналу, что это расследование белорусских оппозиционных журналистов и силовиков демонстрирует, что Лукашенко является ненасытным человеком. По некоторым подсчетам, это его по меньшей мере 19 резиденция – на территории Беларуси и за ее пределами.
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Единственный выход для Лукашенко
Лукашенко планирует неподалеку от резиденции Владимира Путина в Сочи построить собственную.
Он это делает, потому что сейчас находится под санкциями. Для него выезд за границу Беларуси и России связан с кучей проблем. Также неизвестно, когда Международный уголовный суд в Гааге выдаст ордер на арест Лукашенко за незаконный вывоз украинских детей.Обратите внимание! МУС в Гааге в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Они подозреваются в незаконном принудительном перемещении украинских детей.
Это может произойти в любое время, например, когда он будет следовать транзитом через аэропорт какого-то государства. Лукашенко неожиданно узнает, что в этот же день выдан ордер МУС или произойдет техническая посадка самолета. Его задерживают и он окажется в Гаагском суде,
– отметил оппозиционер.
Поэтому Лукашенко проще ездить отдыхать в Россию, где он хоть и чувствует опасность, потому что Путин – относительный друг для него, однако там спокойнее. По крайней мере в России его не арестуют, как в свое время Милошевича (бывший президент Югославии, которого Гаагский трибунал обвинил в совершении военных преступлений в Косово в 1999 году – 24 Канал).
Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси имеет планы на будущее. У него большая семья, он осознает, что диктаторы плохо заканчивают. Также проблемы могут возникнуть и у его родных. Поэтому единственный выход для Лукашенко и его семьи – спрятаться в России под прикрытием Путина.
Фактически – это кража. Это перевод из государственной собственности земель, принадлежащих Беларуси, через оффшорные российские компании, реально принадлежащие семье Лукашенко. Эта кража – на десятки миллионов долларов. А сейчас за государственные средства эта резиденция будет строиться,
– пояснил Павел Латушко.
Также, по его словам, эту резиденцию могут построить по схеме взяток. Именно так сейчас строится очередная резиденция Лукашенко вблизи Минска – за предоставление земли в столице Беларуси через схему откатов. Так построили имения самому Лукашенко, а также его старшему, среднему и младшему сыновьям.
Что известно о новой резиденции Лукашенко
- Журналисты Belsat и объединение бывших белорусских силовиков BELPOL провели расследование по новой резиденции Александра Лукашенко, которую он строит в Сочи, в России.
- Имение расположено в поселке Красная Поляна на участке площадью более 97,248 тысячи квадратных метров. Журналисты нашли документальное подтверждение, а именно договор купли-продажи, а также секретные распоряжения Лукашенко, которые позволили осуществить отчуждение участка с собственности Беларуси в частную собственность его друзей.
- Также новый комплекс строят именно для Лукашенко, ведь к схеме купли-продажи и к строительству привлечены ближайшие его партнеры и "кошельки".
- Кроме того, Лукашенко приказал министерству природных ресурсов Беларуси искать в стране нефть. Он считает, что во времена СССР с территории Беларуси были выкачаны большие объемы нефти, поэтому сейчас страна не имеет собственного этого ресурса. Для Лукашенко важно найти больше нефти для нужд Беларуси, чтобы она стала более независимой.