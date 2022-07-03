Лукашенко торгуется с Путиным, – Калиновский о вероятности наступления Беларуси
За последний месяц Лукашенко уже несколько раз встречался с Путиным. Примечательно, что Кремль до сих пор пытается дожать на Беларусь, чтобы ее армия вступила в войну против Украины. Однако Лукашенко торгуется с Путиным.
Путин пытается дожать Лукашенко
Об этом 24 каналу рассказал корреспондент "Радио Свобода Беларуси" Валерий Калиновский. Он говорит, что за 5 месяцев Александр Лукашенко уже почти 10 раз виделся с Владимиром Путиным.
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"Все это выглядит такой хронологией подготовки Беларуси к вовлечению в войну России против Украины", – считает журналист.
Калиновский отметил, что после 2020 года, когда Лукашенко в политическом кризисе поддержал только Путин, он начал его "обрабатывать", чтобы позже использовать территорию Беларуси для нападения на Украину.
По его мнению, последние встречи Путина с Лукашенко организованы для того, чтобы дальше координировать эту совместную агрессию против Украины.
Наверное, Путин хотел бы дожать Лукашенко, он требует чего-то, но самопровозглашенный президент Беларуси противится непосредственному вторжению белорусской армии в Украину,
– заявил корреспондент.
Валерий Калиновский говорит, что, вероятно, Путину не хватает сил и средств поражения. Ведь после этих поездок появилась информация, что Беларусь начала давать России свои боеприпасы.
Лукашенко торгуется с Путиным
"Но что касается непосредственного участия Беларуси, то сейчас это больше предмет торга и спекуляции", – пояснил он.
По его словам, Лукашенко торгуется о том, но как дальше ему себя вести, иметь ли экономическую поддержку.
А Путин, наверное, требует (его вступления в войну – 24 канал). Но пока какое-то окончательное решение не принято, чтобы белорусы пошли воевать в Украину,
– подытожил Калиновский.
Валерий Калиновский о встречах Путина и Лукашенко:
Угроза наступления со стороны Беларуси: главное
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- В то же время, мэр Львова Андрей Садовый обсудил возможную эскалацию со стороны Беларуси. Он подчеркнул, что ситуация на границе между Украиной и Беларусью непредсказуема. И это, по его словам, является причиной наибольшей угрозы.