Заявление имеет двойной смысл: зачем Лукашенко угрожает Польше нападением вагнеровцев
Лукашенко приехал в Россию, где встретился с Путиным. Он заявил, что вагнеровцы его "напрягают", поскольку "хотят сходить на экскурсию в Польшу". Эти слова имеют двойной смысл.
Об этом 24 Каналу заявил российский правозащитник Марк Фейгин. Речь идет, в частности, о деньгах и очередных угрозах Западу.
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Смысл заявления Лукашенко
Своим заявлением Лукашенко с одной стороны может "выжимать" деньги, а с другой – это очередная угроза Западу. И она не первая.
"Я думаю, это метод давления, чтобы заставить Запад вернуть к переговорам Украину. Представить реализацию такой операции – поход "Вагнера" рейдом на Варшаву или Вильнюс – это странно бы выглядело. Средства у НАТО, Литвы, Польши есть, чтобы уничтожать эту группировку с помощью ракет, авиации, не говоря о непосредственном столкновении", – сказал Фейгин.
Марк Фейгин о заявлении Лукашенко в России: смотреть видео
Он предположил, что вскоре могут последовать предупредительные заявления. И в случае чего под прямую угрозу попадет совсем не Россия.
Думаю, будут заявления в духе "только попробуйте, мы все превратим в пепел". Причем не самих вагнеровцев – это понятно. Но удары будут по Беларуси. О Москве можно поспорить. Не знаю, пойдет ли на это Путин. Главное, что тезис "это не мы" – уже не сработает,
– подчеркнул правозащитник.
Встреча Лукашенко и Путина в России: основное
- Александр Лукашенко прибыл в Россию вечером 22 июля. Его пресс-служба заявила о ряде вопросов, которые в частности касались совместного с Россией противостояния "незаконному санкционному давлению".
- Очевидно, Лукашенко решил вспомнить события прошлого года и прихватил с собой на встречу карту. Вот только теперь показывал на ней откуда "на Польшу готовится нападение". Отметим, что она является страной НАТО – нападение на нее будет считаться объявлением войны всему Североатлантическому альянсу.
- Самопровозглашенный белорусский президент может ощущать слабость Путина. На встрече он вел себя свободно, несколько свысока и самоуверенно.