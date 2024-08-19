"Ядерка" и войска на границе с Украиной: что стоит за угрозами Лукашенко

Александр Лукашенко "щедро" раздает интервью российским пропагандистам. Он привычно прибегает к угрозам Украине, не обходя и тему применения ядерного оружия.

Также белорусский диктатор гордо заявил, что перебросил "треть своих войск" на границу с Украиной. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в разговоре с 24 Каналом объяснил, реальны ли угрозы Лукашенко.

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Запугивание Лукашенко войсками на границе

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что якобы перебросил к границе с Украиной треть своего войска. Хотя Госпогранслужба Украины опровергает активность белорусов на границе. Интересно, что Лукашенко не впервые сообщает об усилении границы.

Недавно также были заявления о том, что Беларусь перебросила на границу дополнительные РСЗО "Полонез" и комплексы "Искандер".

Лукашенко прекрасно играет. Когда он говорит о трети армии – это звучит много. Но всего в белорусской армии – 65 тысяч личного состава: из них гражданский компонент – 20 тысяч, 40 – все виды войск. То есть треть – это около 10 – 12 тысяч военных, но наши пограничники и их не видят. Это риторика на российскую сторону, мол, он держит границы. Это его попытки избежать участия в войне в Украине,

– отметил Иван Ступак.

Неудивительно, что Владимир Путин мог усилить давление на Лукашенко из-за наступления ВСУ в Курской области. Российских сил там не хватает, но Беларусь не хочет отправлять туда собственных военных.

Поэтому Александр Лукашенко в своих многочисленных интервью за последнее время пытается всячески показать, что он что-то сейчас делает. А вот втягивание его в войну – это уже лишнее. Он, к слову, уже дважды с момента Курской операции, предлагал России и Украине завершить войну.

Тема ядерного оружия закрыта

Не обошлось в интервью Лукашенко без заявлений о ядерном оружии. Сначала он пригрозил странам Запада, что в случае вторжения в Беларусь (о котором никто и не думает), он нажмет "красную кнопку". Впоследствии он цинично заявил, что, мол, и для Украины, и для Запада станет "подарком" удар ядерным оружием.

Он между строк говорит, что от них не будет таких "подарков" для Украины. Лукашенко цитирует своих друзей по ОДКБ, ШОС, говоря, что при применении ядерного оружия они лишатся своих последних союзников, он них все отвернутся. Поэтому такого "подарка" западным странам не сделают. Я так вижу, что тема ядерного оружия для них закрыта,

– объяснил Ступак.

Стоит также отметить, что Лукашенко не управляет тактическим ядерным оружием. Даже если Россия все же переместила на территорию Беларуси какую-то часть – контроль над той самой "красной кнопкой" остается у Путина.