Лукашенко уверяет, что Протасевича "заказали"
9 августа 2021 , 15:00Читати новину українською
Источник:24 канал
Александр Лукашенко до сих пор отвергает все обвинения в задержании белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Теперь диктатор заявил, что парня "заказали" Польша и Литва.
Белорусские власти якобы должны защищать Протасевича. Об этом самопровозглашенный глава государства заявил во время "Большого разговора с президентом" 9 августа.
К теме Он для нас никто, – Лукашенко о погибшем белорусском оппозиционере Шишове
Кроме того, он сказал, что Беларусь не причастна к возможному убийству в Киеве головы "Белорусского дома" Виталия Шишова. Мол, его вообще никто не знал. Лукашенко возмутился, что украинская власть "раздувает" это дело.
Что известно о задержании Протасевича
- 23 мая в Минске экстренно посадили самолет Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс. Все потому, что белорусские диспетчеры заявили, что на борту воздушного судна якобы есть взрывчатка. Однако после осмотра выяснилось, что никакой бомбы не было.
- На борту самолета находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка-россиянка София Сапега. Парень просил экипаж не идти на посадку в Минске. Он говорил, что там ему грозит смерть. Однако самолет должны были посадить. Сапегу и Протасевича задержали в аэропорту. Некоторое время никто не знал, где именно они находятся.
- Такая циничная и наглая посадка самолета возмутила весь мир. Евросоюз и ряд стран запретили белорусским самолетам летать на свою территорию – страна оказалась в воздушной изоляции.
- 25 июня задержанных перевели в круглосуточный домашний арест.
Читайте также Диспетчер, посадивший самолет с Протасевичем, выехал из Беларуси, – СМИ