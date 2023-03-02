"Слабая, хрупкая, полуразвалившаяся Россия – супердесерт для Китая": о чем договорился Лукашенко

Еще одной вероятной причиной визита Александра Лукашенко в Китай может стать изменение вассалитета. Самопровозглашенный президент Беларуси может сменить Путина на Си Цзиньпина.

Таким предположением в эфире 24 Канала поделился политолог Николай Давидюк. Он отметил, что для Украины стратегически не важно, "кто из диктатур там сверху". Впрочем, Китай может быть более мирным.

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Лукашенко станет вассалом Си Цзиньпина

Китай помогал России ракетами и делал это через Северную Корею, считает Николай Давидюк. Но отследить это тяжело.

"Разве Ким Чен Ын – пес Си Цзиньпина лает без его разрешения? Нет. Значит, поставляли. Опять же, так ли много ракет, которые Северная Корея может продавать России, которая сама нагнетает войну против Южной Кореи – нет. Значит, они отдавали северокорейские, а взамен брали китайские. Да, это не отслеживается. Но мы знаем по осколкам, которые падали в Украине, были северокорейские", - отметил в эфире политолог.

Давидюк продолжил, что Беларусь хотят вовлечь в эти грязные обмены и обойти санкции в отношении России.

"Китаю важно вовлечь Беларусь, поскольку цена такой кооперации – сама Беларусь. Лукашенко становится вассалом Си Цзиньпина. А для Лукашенко это тоже выгодно – он избавляется от протектората Путина. Беларусь меняет своего владельца", – поделился вероятным сценарием развития событий Николай Давидюк.

По его словам, на это указывает количество дней для визита – 3 и отсутствие важных заявлений в СМИ.

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Какие возможны последствия для Украины

Смена диктатуры стратегически не повлияет на Украину, подчеркнул эксперт и добавил: впрочем, Китай может быть более мирным и заинтересованным в торговле с Европой.

"Наша задача, чтобы Россия горела белым пламенем. Сделают это китайцы, украинцы или американцы – нам не важно. Важен результат – прекрасное пламя, как на Ивана Купала, чтобы вот так выглядел Кремль. Тогда прекрасно", – иронически отметил политолог.

Он подчеркнул, что присутствие Китая, расположенного дальше Украины, менее опасно, чем России, которая совсем рядом. Также китайские агентские сети гораздо слабее российских. Да и США будут более агрессивно настроены против Китая, чем России. Любое послабление Путина – стратегический плюс для Украины.

"Сейчас важно завести китайские войска на территорию России, чтобы они оттуда не вышли. Пусть Путин думает, что это миротворческая миссия, которая уедет в Украину", – предположил спикер.

Впрочем, у Китая нет стратегии воевать с Украиной и вступать в заведомо проигрышную войну. Си Цзиньпин, который "вынашивает планы оккупации Тайваня" и пытается получить экономическое первенство в мире, война совсем не нужна, сказал Давидюк.

Если посмотреть на это со стороны, Китай стратегически играет не против нас, а против России. Слабая, хрупкая, полуразвалившаяся Россия – это супердесерт для Китая и они им воспользуются.

– резюмировал Николай Давидюк.

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