Лукашенко обвинил одну из стран НАТО в посягательстве на территорию Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что хочет жить в дружбе с соседними странами. Александр Лукашенко обвинил одну из стран ЕС в агрессивной политике в отношении Минска.

Так, во время общения с журналистами в Минске Лукашенко сказал, что Польша посягает на часть Беларуси, а также Украины, передает 24 Канал.

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Лукашенко "разоблачил" злые намерения Польши

Так, политик отметил, что "ничего не выдумывает", когда говорит о том, что Варшава проводит "худшую политику" в отношении Беларуси.

Мы – ваши соседи, мы много лет жили в одном государстве. Плохо, хорошо... Вы сегодня претендуете на западную Беларусь до Минска, о западной Украине уже начали говорить. Вы же понимаете, что вы у нас даже метра территории не получите. Это наша территория,

– сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь якобы хочет жить в дружбе с поляками.

Кроме того, Лукашенко высказался относительно перспективы завершения войны в Украине. Диктатор отметил, что "видит свет в конце тоннеля". Он призвал США учесть интересы России, поскольку ее невозможно заставить прекратить агрессию.

Напомним, что 26 января в Беларуси начались так называемые выборы президента. Лукашенко уже успел пожаловаться, что его некому заменить.