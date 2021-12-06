Лукашенко заявил, что Россия якобы не собирается нападать на Украину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на Россию якобы повесили ярлык, что та планирует нападение на Украину. По его словам, сделали это страны Запада.

Лукашенко верит в то, что им якобы нужна причина, чтобы "молоть Россию". Самопровозглашенный президент Беларуси истерически назвал ситуацию неприемлемой.

Читайте также Беларусь угрожает Украине "крайне жесткими действиями" после провокации на границе

Хотя никто в России не намерен нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится в Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что здесь мы рядом,

– сказал Лукашенко.

"Развязки после Нового года"

Лукашенко также угрожающе заявил, что многое изменится за месяц и все еще много чего увидят. В частности, развязку от Черного до Балтийского моря.

Поэтому какие-то развязки – я думаю, очень большие – будут и после Нового года,

– добавил Лукашенко.

Циничные заявления Лукашенко

Последние новости о Путине и НАТО: смотрите видео

Полное сообщение в телеграме:

Президент обратил внимание, что Запад сейчас повесил на Россию ярлык, якобы планирует нападение на Украину.

"Надо же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится в Украине. И то, что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что здесь мы рядом", – подчеркнул президент.

"Поэтому какие-то развязки – я думаю, очень большие – будут и после Нового года", – подытожил Александр Лукашенко.

"Еще многое изменится за этот месяц. Вы еще много увидите. Мы увидим вот эту развязку от Черного до Балтийского моря, к чему придем", – заявил Александр Лукашенко.